Se og Hør: Jan Thomas og Harlem Alexander er forlovet

Paret har tatt forholdet et steg videre.

Kjendisstylist Jan Thomas (56) og kjæresten Harlem Alexander (36) er forlovet, skriver Se og Hør.



Det var under podkastshowet til Jan Thomas og Einar Tørnquist på Chat Noir søndag kveld, at førstnevnte skal ha fridd til sin kjære.



God kveld Norge har forsøkt en kommentar fra paret, foreløpig uten hell.



– «I always love u». Det tenkte jeg for fire år siden i Sør-Afrika. Da Harlem rundet hjørnet. Han er det fineste, snilleste og rauseste mennesket. Og nå er det på tide. Kjære Harlem kan du komme opp hit, skal Jan Thomas ha sagt på scenen før han deretter stilte det store spørsmålet.

Artist Marion Ravn (39) skal deretter ha kommet på scenen for å framføre låten «I will always love you», og kvelden skal ha blitt avsluttet med Bobbysocks og låten «La det swinge», ifølge avisen.

Jan Thomas og Harlem Alexander har foreløpig ikke bekreftet forlovelsen på sine sosiale kanaler.

I et intervju med TV 2 fra tidligere i år åpnet Jan Thomas om hvordan han forestilte seg at et mulig frieri skulle bli.

Nå kan det virke som at kjendisstylisten har gjort visjonen om til virkelighet.

– Jeg har en visjon om frieriet! Er det på julepod-showet til Einar og meg? At lyset plutselig skrus ned, og så kommer Marion Ravn, Hanne Krogh eller Bettan på scenen for å synge? Sa han den gang og la til:

– Nei, kanskje det ikke er jeg som skal fri i det hele tatt, men overlate det til Harlem?

Paret møttes for første gang under programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020, og kjærligheten har blomstret siden.

Denne høsten har også Jan Thomas og Harlem vært aktuelle i hvert sitt TV-program. Førstnevnte som programleder i «Jakten på kjærligheten», mens Harlem har vært å se i «Skal vi danse».

I august la ikke Jan Thomas skjul på at den hektiske hverdagen gikk utover forholdet.

– Det har vært et forhold som har gått på autopilot, og jeg synes ikke det er noe hyggelig, sa han den gang og fortsatte:



– Så det er klart at vi må ta tak øyeblikkene. Det er vanskelig å ha en romantisk kveld når Harlem kommer hjem og er helt ferdig etter dansetreningen.