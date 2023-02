Se kveldens best kledde fra SAG-utdelingen

Søndag kveld fant SAG Awards 2023 sted i Los Angeles for å å feire og hedre det beste innen film og tv. Filmen «Everything Everwhere All at Once» var kveldens store vinner med hele fire priser.

For den spesielt moteinteresserte var det flere av stjernene som imponerte på den røde løperen.

Her kan du se flere av kjendisenes antrekk fra prisutdelingen:

Michelle Yeoh ikledd en kreasjon av Schiaparelli. Foto: Jordan Strauss

Oscarnominerte Michelle Yeoh har tatt storeslem under hele prisutdeling-sesongen for sin rolle som Evelyn Joy i A24 filmen «Everything Everywhere All at Once». Under kveldens utdeling vant hun prisen for Beste Skuespillerinne for nevnt film. Her er hun ikledd en spennede kjole fra Schiaparelli.

Zendaya i Valentino. Foto: AUDE GUERRUCCI

Euphoria-stjernen Zendaya var nominert for hennes rolle som Rue Bennett. Hun tok derimot ingen statuett med seg hjem. På den røde løperen kom hun i en nydelig og dramatisk kjole med roser fra Valentino.

Jennifer Coolidge i Saint Laurent. Foto: Jordan Strauss

En av kveldens store vinnere var Jennifer Coolidge, som vant både under utdelingen og på den røde løperen. Den ikoniske filmstjernen vant for sin rolle som Tanya McQuoid i TV-serien «The White Lotus». På den røde løperen ankom hun i en elegant svart kjole fra Saint Laurent.

Stephanie Hsu i Carolina Herrera. Foto: Jordan Strauss

«Everthing Everywhere All at Once» stjernen Stephanie Hsu ikledd en dramatisk kjole fra høst/vinter 2023 kjolleksjonen til Carolina Herrera.

Amanda Seyfried i Prada. Foto: FRAZER HARRISON

Beste skuespillerinne nominerte Amanda Seyfried, var kanskje den som skilte seg mest ut på den røde løperen. Ikledd en grønn minikjole med slør fra Prada.

Austin Butler i Gucci. Foto: Jordan Strauss

Elvis-stjernen Austin Butler ankom den røde løperen i en stilig burgunder smoking fra Gucci.

Emily Blunt i Oscar de la Renta. Foto: Jordan Strauss

Nominert for hennes rolle i «The English», kom Emily Blunt sammen med sin utkårede John Krasinksi. Blunt ikledd en rød bandasje-kjole fra Oscar de la Renta. Krasinski i en elegant stripede dress.

Cara Delevingne i Carolina Herrera. Foto: Jordan Strauss

«Carnival Row»-stjernen Cara Delevingne ikledd en dramatisk jumpsuit med et skjørt rundt. Kreasjonen er fra Carolina Herrera.

Cate Blanchett i Armani. Foto: Jordan Strauss

SAG-nominerte Cate Blanchett strålte på den røde løperen. Hun var nominert for sin rolle som Lydia Tár i filmen «Tár». På løperen hadde hun på seg en kjole fra Armani.

Jessica Chastain i Zuhair Murad. Foto: FRAZER HARRISON

Jessica Chastain stilte på den rød løperen i en vakker kreasjon fra vår/sommer 2023 kjolleksjonen til Zuhair Murad.