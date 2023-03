Se kjendisenes fargerike antrekk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag kveld samles kjendisene for å hedre hverdagheltene i den skeive kampen under årets Regnbuegalla. Slik stilte de på den fargerike løperen.

SKEIV FEIRING: Emma Ellingsen og Noman Mubashir stilte i finstasen for å hedre skeive hverdagshelter under årets Regnbuegalla. Foto: Ola Thingstad

Lørdagens store regnbuefest gikk av stabelen på Chateu Neuf med Noman Mubashir og Emma Ellingsen som kveldens verter.

Tidligere kjent som GayGalla, vender Regnbuegallaen tilbake for fult etter fem år, og i kveld stod kjendisene klare for å hedre det skeive miljøet i et mangfold av fargerike antrekk.

Av stjernene på kveldens røde løper var et mangfold av vokale stemmer i kampen for skeive rettigheter, blant annet Kevin Vågenes, Wenche Myhre og dragartisten Skrellex.

– Skal ikke gjemme oss

På løperen møter God kveld Norge en smånervøs Emma Ellingsen som for første gang skal stille som vert for Regnbuegallaen.



– Det er en ny rolle for meg å skulle gå ut på en scene og være programleder, så det er litt villt, men det blir gøy, sier Ellingsen til God kveld Norge.

Noman Mubashir og Emma Ellingsen stod som verter under lørdagens Regnbuegalla

Den unge verten mener Regnbuegallaen er spesielt viktig for skeive miljøet som en felles feiring hvor mange i LHBTQ+-samfunnet kan føle seg trygge.

– Etter det som skjedde i juni er det mange som har mye frykt, og det er veldig forståelig. Det er skummelt, men jeg tror det er viktig at vi står sammen, og at vi ikke skal gjemme oss på grunn av sånne hendelser, sier Ellingsen.

Av de nominerte til æresprisen sier Ellingsen hun mener alle har gjort seg fortjent, men nevner at hun har en liten favoritt i Joakim Kleven.

– På tide

Morten Hegseth og tidligere finansminister (FrP) Siv Jensen stiller sammen med perler og glitter på den røde løperen.

– Nei, dette blir en superfest, sier Jensen til God kveld Norge.

– Jeg tror det både blir forventninger om moro, gøy antrekk, og tid til alvor og ettertanke, legger Hegseth til.

Siv Jensen og Morten Hegseth stilte sammen på den røde løperen i glitter og stas. Foto: Ola Thingstad

For den tidligere finansministeren er Regnbuegallaen viktig nettopp fordi hun mener kampen for skeive rettigheter ikke er ferdig kjempet.

– For meg er det viktig å være en del av det for å vise at vi heier på dem, sier Jensen.

Tidligere finansminister Siv Jensen er klar for å heie frem LHBTQ+-miljøet både under Regnbuegallaen og årets pride. Foto: Ola Thingstad

Som del av LHBTQ+-miljøet mener Hegseth at det nå er ekstra viktig for skeive å kunne føle på fellesskap og feire hverandre.

– Sverige har vært veldig gode på det med QX-gallaen. Typ Gullruten i Sverige hvor det er homser, og Carola, og glitter, og Zara Larsson. I Norge er det på tide vi gjør det samme, sier han.

Både den tidligere stortingspolitikeren og podcasteren har store planer om å delta i årets pride. Hegseth påpeker det er viktigere enn noen gang etter fjorårets terrorhendelse.

– Man får være som man vil

Tidligere statsminister Erna Solberg gledet seg over å kunne trekke litt på finstasen under kveldens Regnbuegalla.

I møte med God kveld Norge påpeker hun viktigheten av Regnbuegallaen som en feiring av mangfold av legning og kjønnsuttrykk i samfunnet.

Tidligere statsminister Erna Solberg stiller på den røde løperen med et kjært smykke og fløyelskjole. Foto: Ola Thingstad

– Vi skal sørge for å hylle noen av de som har stått på for kampen for like rettigheter. Det er jeg veldig glad for, sier Solberg til God kveld Norge.

Videre hyller hun Kim Friele som en av de største forkjemperne for skeive rettigheter i Norge, samtidig som hun gleder seg over å se at mange unge idag stiller opp i kampen for like rettigheter.

– Jeg mener det er veldig mange unge idag som stiller opp. Man møter nye generasjoner i en annen tid hvor man har ulike kjønnsuttrykk. Jeg synes det har blitt et flott mangfold. Man får lov til å være som man vil, sant, sier Solberg.

Silje Nordnes stiller i en alternativ dress. Foto: Ola Thingstad

Stjernene stårlte på rød løper under Regnbuegallaen. Foto: Ola Thingstad

Flere av Regnbuegallaens gjester valgte glitter for den skeive feiringen. Foto: Ola Thingstad

Foto: Ola Thingstad

Dragartist og MGP-stjerne Skrellex ankom den røde løperen i glitter og stas. Foto: Ola Thingstad

Funkytvillingene Emil og Silas Massa Vasstrand stilte også på løperen unde Regnbuegallaen. Foto: Ola Thingstad

Esben Esther Pirelli Benestad og kona Elsa Mari Almås stilte i flotte matchende kjoler under Regnbuegallaen. Foto: Ola Thingstad

Hanne Krogh var også å se på den røde løperen i sort og gull. Foto: Ola Thingstad

Influenserparet Harlem Alexander og Jan Thomas så skarpe ut i dress under kveldens galla. Foto: Ola Thingstad

Erlend Elias dukket opp i kappe på Regnbuegallaens røde løper med et stårlende følge med både pels og glitter. Foto: Ola Thingstad