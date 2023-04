Se kjendisene ankomme rød løper

Alternativ POP/ROCK:

Sondre Lerche

Louien

Daniel Herskedal

Emilie Nicholas

Jenny Hval

Barnemusikk

Mandarinsaft

Aslak Brimi

Hallaisiken

Rasmus og Verdens Beste Band

Blues

Ledfoot

Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen

Billy T Band

Rita Engedalen

Country

Embla and the Karidotters

Ingvild Flottorp

Trond Svendsen & Tuxedo

Silver Lining

Elektronika

ARY

Jerry Folk

André Bratten

han gaiden

Festmusikk

Beathoven

Vidar Villa

Stavangerkameratene

Rotlaus

HipHop

Jonas Benyoub

Musti

UNDERGRUNN

Tyr

Jazz

Trondheim Jazzorkester & GURLS

Master Oogway with Henriette Eilertsen

Wako

Moskus

Klassisk

Vilde Frang

Ensemble Allegria

Leif Ove Andsnes

Truls Mørk, Håvard Gimse

Metal

Kampfar

Sylvaine

Khold

CULT MEMBER

Pop

Karpe

Anna of the North

Sondre Justad

AURORA

RNB/SOUL

Charlotte Dos Santos

Fieh

Nelly Moar

Beharie

Rock

Honningbarna

The Good The Bad and The Zugly

Madrugada

WIZRD

Samtid

Løvlid/Hytta/Nyhus

Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann

Ida Løvli Hidle

Lasse Marhaug

TONOS komponistpris

Inger Hannisdal

Eirik Hegdal

Honningbarna

Bjørn Morten Christophersen

Viser og visepop

Moddi

Odd Nordstoga

Ingeborg Oktober

Trond Granlund

Åpen klasse

Ingrid Jasmin

Jon Balke

Anja Lauvdal

Sound Stories

Årets gjennombrudd

UNDERGRUNN

Ballinciaga

Ramón

Jonas Benyoub

Amanda Tenfjord

Årets internasjonale suksess

Peder Elias

Daniel Herskedal

Sigrid

Kristine Tjøgersen*

Årets låt

Ballinciaga, David Mokel - Dans på bordet

Ramón - Ok jeg lover

UNDERGRUNN - Italia

vinni - glorie

Beathoven, Capow x 2g - Sør-Afrika

Karpe - PAF.no

Årets låtskriver

Karpe

UNDERGRUNN

Sondre Lerche

Synne Vo

Årets musikkvideo

Ramón (SÅ KLART DET GJØR VONDT)

SALTI (Demons)

Aurora (A Temporary High)

Karpe (PAF.no)

Årets produsent

Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn

AURORA og Magnus Skylstad

Matias Téllez

PACIFY

Årets tekstforfatter

Karpe

Odd Nordstoga

Sondre Lerche

Fredrik Høyer

Årets utgivelse



Karpe (Omar Sheriff)



UNDERGRUNN (UNDERGRUNN)



Honningbarna (Animorphs)



Sondre Lerche (Avatars Of Love)