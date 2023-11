Se hvem som dukket uventet opp i «God morgen Norge»

Mandag morgen var det et nytt fjes som startet dagen sammen med Espen Fiveland (49) i «God morgen Norge».

Mangeårig TV 2-programleder Solveig Barstad (56) er blitt en TV-legende etter å ha ledet «TV 2 Hjelper deg» i en årrekke.

I dag hadde Barstad inntatt plassen til programleder Desta Marie Beeder (35).

Solveig Barstad fikk nostalgisk velkomst i «God morgen Norge»:

Dramatikk

Beeder har nemlig blitt koronasyk, og kunne ikke stille på jobb.

Det skapte litt søndagsdramatikk for God morgen Norge-redaksjonen som brått manglet en makker til Fiveland.

Dermed gikk telefonen til Solveig Barstad.

– Hun takket sporty 'ja' ganske kjapt, forteller redaksjonssjef i «God morgen Norge», Sissel Randsborg.

Forespørselen kom så sent som i går ettermiddag, og Barstad fikk således lite tid til å forberede seg.

Randsborg er glad for å ha fått en vikar for Beeder fra øverste hylle.

– Jeg synes det er helt nydelig med Solveig på skjermen i «God Morgen Norge». Solveig har masse erfaring, hun er et kjent og kjært ansikt for TV 2s seere, påpeker Randsborg.

– I tillegg har hun har vært programleder i God morgen Norge for mange år siden. Hun vet hva dette går i.

Tilfeldighet

Solveig Barstad er nemlig ikke førstereis når det kommer til å lede God morgen Norge.

Hun har vært innom «God morgen Norge» i flere år på 90-tallet, og som vikar i oktober 2014.

Tilfeldighetene skulle ha det til at hun i dagens sending får besøk av to av de samme gjestene som sist hun var programleder for ni år siden; reiselivs-redaktør Torild Moland og kokk Eyvind Hellstrøm.

– Det er litt morsomt, sier Solveig Barstad.

Den meritterte programlederen forteller at det absolutt er annerledes å lede en morgensending live kontra å ha sitt eget program.

– Den største forskjellen er at «God morgen Norge» er en livesending og har en enorm bredde i sakene, forteller Barstad som i dag gestalter tematikk som reiseliv til mental helse.

Randsborg forteller at Barstad kan bli å se mer på skjermen som vikar denne uken.



– Klarer ikke se på

For hjemme i Bergen er det en sengeliggende Desta Marie Beeder som hyller sin programleder-vikar.

– Det er skikkelig stas at Solveig stepper inn. Jeg er sikker på at sendingen er i de beste hender, forteller Beeder.



MÅTTE MELDE AVBUD: Desta Marie Beeder synes det er hell i uhell at hun får Solveig Barstad som vikar når hun selv måtte melde avbud. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun forteller at formen kunne vært bedre, men at hun ikke vil klage av den grunn.

– Jeg tar livet helt med ro noen dager til, så er jeg tilbake neste uke.

Selv gleder Beeder seg til å se sendingen i reprise.

– Akkurat nå klarer jeg ikke å se på TV, jeg ligger under dynen med lyset av. Heldigvis har jeg TV 2 Play, så idet feberen letter skal jeg få sett meg opp, skriver Beeder til TV 2 i en SMS.

«God morgen Norge» ser du mandag-fredag på TV 2 og TV 2 Play mellom klokken 07.05 og 11.00.