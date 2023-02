Se de beste antrekkene fra Grammy-utdelingen

Under årets Grammyutdeling samlet noen av verdens største artister seg i Los Angeles for å hedre det beste av det beste i musikkbransjen.

For moteentusiasten der ute var den røde løperen under den store musikkfesten heller ingen fremmed for dristige antrekk, og skinnende moteøyeblikk.

Her kan du se flere av kjendisenes antrekk fra prisutdelingen:

På den røde løperen dukket rapperen Lizzo opp i en kappe fra designeren Dolce & Gabanna. Foto: Amy Sussman / NTB

Rapperen Lizzo stilte sterkt som både prisvinner og moteikon under årets Grammyutdeling. Artisten tok den røde løperen med storm med en storslått kappe fra Dolce & Gabanna, og stakk senere av med seieren i kategorien «Årets låt».

Harry Styles stilte på rød løper iført en jumpsuit dekket i Swarovskikrystaller under årets Grammyutdeling. Foto: Jordan Strauss / NTB

Harry Styles sikret seg en av kveldens aller største priser, nemlig «Årets album», med sitt tredje soloalbum «Harry's House». På den røde løperen viste den britiske sangeren frem tatoveringene i et glitrende jumpsuitnummer.

Kim Petras og Sam Smith har vært en het musikalsk duo etter at de slapp låta «Unholy» ifjor høst. Her stiller de i rødt på Grammy-løperen. Foto: DAVID SWANSON

Sam Smith og Kim Petras stilte i et rødt gruppeantrekk på Grammy-løperen. Det teatralske paret vant i kategorien Årets popduo for hitten «Unholy».

Sam Smith sparte ikke på dramatikken under årets Grammyutdeling da de stilte på rød løper iført en rød kappe med matchende flosshatt og stokk. Foto: Robyn Beck / NTB

Både Smith og Petras er del av LHBTQ-samfunnet, og har vært aktive stemmer i kampen for LHBTQ-rettigheter i media. I et portrett med Smith for magasinet GQ forrige høst ble duoens vinnerlåt beskrevet som «En duett mellom en ikke-binær og en trans vokalist full av femme-kraft».

Shania Twain på den røde løperen under Grammyutdelingen 2023. Foto: DAVID SWANSON

Countrylegenden Shania Twain var knapt til å kjenne igjen i en jumpsuit og hatt fra designeren Harris Reed. For å toppe av antrekket gikk Twain for en dristig, rød hårstil.

Cardi B strålte på den røde løperen i en figurnær, blå kjole. Foto: Robyn Beck / NTB

Cardi B gikk atter en gang for en dramatisk silhouette på Grammy-løperen under årets store musikkfest. Den amerikanske rapperen hadde på seg en figursydd kjole fra den nyeste haute couture kolleksjonen til designer Gaurav Gupta.

Cardi B gikk denne gangen for et antrekk fra designer Gaaurav Gupta. Foto: Jordan Strauss

Den iøyenfallende kjolen kan minne om hennes ikoniske Mugler-antrekk under Grammyutdelingen i 2019.

Doja Cat stilte nok en gang med en dristig look på den røde løperen. Foto: Amy Sussman / NTB

Doja Cat var nominert til flere av kveldens priser, blant annet i kategorien «Årets låt» med storhitten Woman. Den populære artisten er ingen fremmed for en dristig look på den røde løperen, og denne gangen fant hun sin indre dominatrix med blekede bryn og en vinylkjole fra Versace.

Rapper Lil Nas X gikk for et mer nedtonet antrekk under årets Grammyutdeling. Foto: MICHAEL TRAN

Søndag falt fargevalget på rosa for flere av artistene. Blant annet rapper Lil Nas X hadde på seg en enkel rosa dress fra Steve Madden.

Bebe Rexha var en av kveldens nominerte artister i kategorien «Beste dans/elektronika» for låta «I'm Good (Blue)». Foto: Amy Sussman / NTB

Artisten Bebe Rexha var en av kveldens nominerte i kategorien «Beste dans/elektronika» for samarbeidslåta mellom henne og David Guetta, «I'm Good (Blue)». På den røde løperen gikk valgte hun å gå for en rosa kjole og hansker i stil med Marilyn Monroes ikoniske antrekk i filmen «Diamonds are a Girl's Best Friend».

Kacey Musgraves gikk for et helrosa antrekk fra Valentino. Foto: David Swanson / NTB

Countrysanger Kacey Musgraves var enda en av kveldens rosakledde stjerner. På den røde løperen under Grammyutdelingen strålte hun i en jumpsuit med fjærkappe fra Valentino.

Taylor Swift toppet av antrekket med øredobber til en verdi av 3 millioner dollar. Foto: Jordan Strauss

Taylor Swift var en av de nominerte stjernene til prisen for «Årets sang». Til tross for at ikke den gjeve prisen gikk til henne med «All Too Well (10 Minute Version)» denne gangen stilte Swift fortsatt opp med glitter og glamour på den røde løperen.

Taylor Swift viste frem midjen i et skinnende sett fra Roberto Cavalli. Foto: David Swanson / NTB

«Anti-Hero»-sangeren toppet av Roberto Cavalli-antrekket med et øredobbpar fra Lorraine Schwartz verdt hele 3 millioner dollar.

Måneskin-medlemmene Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis og Damiano David kunne glede seg over sin første Grammynominasjon under årets store musikkfest. Foto: Jordan Strauss

Siden den store Eurovisionseieren i 2021 har Måneskins skusess skutt i været. Det italienske rockebandet kunne glede seg over sin aller første Grammynominasjon i kategorien «Årets nykommere» under årets prisutdeling. På den røde løperen dukket bandet opp i matchende antrekk i glitter og fløyel.

Paris Hilton og ektemannen Carter Reum på den røde løperen under årets Grammys. Foto: Jordan Strauss

Paris Hilton var også å se på den røde løperen under Grammyutdelingen. Hotell-arvingen avslørte nylig at hun har blitt mor for første gang via surrogat. På løperen strålte den nybakte mammaen i en glitrende maxikjole, arm i arm med ektemannen, Carter Reum.

Blac Chyna og sangeren Dencia ankom den røde løperen sammen under årets Grammyutdeling. Foto: David Swanson / NTB

Enda en stjerne utenfor musikkbransjen som vekket oppsikt på den røde løperen var modell og influenser Blac Chyna. Siden skandalerettsaken med Karashian-familien har Chyna holdt en relativt lav profil. Søndag kveld ankom hun den røde løperen i et fjærkledd antrekk side om side med artisten Denica.