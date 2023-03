Scott Maurstad planla stikk til Farmen kjendis-broren

SPILLER INN STEMMEN: De ulike stemmene i TV 2-programmene er kjente for seerne fra TV-skjermen. Foto: Heiko Junge/Jan Kåre Ness/Gitte Johannessen/NTB/TV 2

I en rekke TV 2-programmer får seerne blitt kjent med ulike deltakere, som byr på alt fra rørende til humoristiske TV-øyeblikk.

Det er derimot én viktig del av programmene som seerne ikke får se, men likevel har et forhold til. Det er nemlig stemmeskuespillerne, som forteller oss hva som skjer i programmet.

Til tross for at man ikke får se ansiktene deres, er likevel sannsynligheten stor for at man vet hvem de er.

«Farmen»-universet

I «Farmen» er det skuespiller Erik Hivju (75) som spiller inn stemmen, mens Scott Maurstad (34) står for det samme i kjendis-versjonen. Sistnevnte er for tiden selv aktuell i et underholdningsprogram, nemlig «Sofa».

KJENT STEMME: Erik Hivju er stemmen i Farmen. Foto: Jan Kåre Ness

– Det rare er at ikke har peiling på hvordan de fant meg. Plutselig ringte det noen fra «Farmen»-redaksjonen. De var på jakt etter en ny stemme, og hadde kommet over meg på en eller annen måte, forteller Maurstad til TV 2.

Han får lite tilbakemeldinger som «voice», nettopp fordi han er anonym i rollen. I tillegg bruker han en annen stemme enn det han gjør til vanlig.

– Jeg snakker egentlig ganske lavt under innspilling, som om jeg hvisker noen i øret. Det er det ikke alle som har hørt av de som er rundt meg til daglig.

DELTAKER: Scott Maurstad er deltaker i «Sofa», sammen med familien. Foto: Espen Solli

– Det er ganske sjelden at noen påpeker at de hører stemmen min noe sted i det hele tatt faktisk. Ikke engang vennene mine pleier å gi meg så mye tilbakemelding lenger, men nå har jo stemmen min vært å høre rundt omkring i flere år, så det er kanskje ikke like sensasjonelt lenger, ler Maurstad.

FORAN SKJERMEN: Scott Maurstad jobber både foran og bak skjermen. Foto: TV 2

Ville sende stikk til deltakeren

Under årets sesong av gårdsprogrammet var også broren, Aslak Maurstad (30), deltaker.

Scott Maurstad har selv drømt om å være deltaker i «Farmen kjendis». Da broren hans ble med istedenfor, åpnet det seg en dør for humoristiske innslag.

– Da jeg skulle voice Aslak, kom jeg med flere forslag til hvordan jeg kunne sende små stikk fra «voicen» til deltakeren, ved å si ting som «Lille Aslak står i smia», eller «Aslak, stakkar, skal ut og jobbe i dag». Produksjonen mente det ville bryte rollen min som objektiv fortellerstemme – og det er jeg for så vidt enig i.

– Jeg kalte ham «àsss-lack» i stedet for Aslak, men det er det ingen andre som tenker at er noe gøy enn akkurat jeg og ham, skriver han i en e-post.

Må ha en lydløse garderobe

I «Sofa» er det skuespiller og musikkartist Cathrin Gram (52) som har stått for stemmen. Tidligere var det Solveig Kloppen som har hatt denne oppgaven.

Gram jobber stort sett med stemmen, men er også kjent fra TV-skjermen, blant annet gjennom «Hotel Cæsar» som karakteren «Turid Vant».

Hun beskriver jobben som et fantastisk yrke, og at det alltid er god stemning på jobb. Det er derimot noen ting hun må passe på når hun lever av stemmen.

– Jeg går med skjerf hele året og har på masse klær for å ikke bli syk. Jeg passer på stemmen min som en stradivarius, forteller Gram til TV 2 og refererer til et verdifullt instrument.

LEVER AV STEMMEN: Cathrin Gram jobber som skuespiller, musiker og stemmeskuespiller. Foto: Gitte Johannessen

I tillegg består garderoben hennes av nesten utelukkende lydløse klær, og smykker er hun nødt til å legge fra seg hjemme.

Erik Hivju forteller også at det er en del ting han må passe på i forkant av innspilling.

– Du må passe på hva du spiser og drikker. Ikke kaffe, men bare vann, forteller Hivju.

Man sitter nemlig i et studio, tett på en mikrofon som fanger opp små lyder. For å unngå slim i halsen eller rumling i magen, må det derfor tas grep.

Kom opp med idéen

I den nye TV 2-serien «Per og Bahares Grand Hotel», er det Kristopher Schau (52) som står for stemme-oppgaven. De fleste kjenner ham som musiker, programleder og forfatter.

Det er derimot ikke bare stemmen han har stått bak i programmet. Han er nemlig den som kom opp med idéen til serien etter et besøk.

ETTER ET BESØK: En hotellovernatting førte til at serien «Per og Bahares Grand Hotel» ble til. Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg tok meg selv i å tenke «hvorfor er det ikke et kamera her nå?» flere ganger om dagen. Så jeg ringte til en kompis av meg som jobber i TV 2, og sa de burde få ned et kamerateam så raskt de kunne, sa han i februar.

– Mitt eneste bidrag har vært tipsing om at jeg tror dette ville være bra TV, og at jeg vil ha fortellerstemmen i episodene.

Programlederne i rollen

I flere TV 2-programmer er det programlederne selv som spiller inn stemmen.

Både i «Kompani Lauritzen» og «Tropp 1», er det major og programleder Kristian Ødegård (48) som har ansvaret for dette. I «Rydderevolusjonen» falt valget på Desta Marie Beeder (35).

I likhet med de andre nevnte programmene, har også «Forræder» programlederen som spiller inn stemmen. Det er Mads Hansen (39) som står bak dette.