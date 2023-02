Satt ut over deltakerens påstand: – Jeg er ikke en som «tar meg til rette»

Årets Farmen kjendis-sesong har ei vært fremmed for drama. Kjendisene har allerede stått i en rekke uenigheter, men har ved de fleste anledninger klart å fikse.

En av deltakerne som har måtte stå i stormen flere ganger er gründer Ørnulf Høyer (66), som også er denne ukens storbonde.

I onsdagens episode blir seerne vitne til at gjenbruksinfluenseren Ingrid Vik Lysne (31) konfronterer Høyer med det hun anser som «ubehagelig oppførsel» mot de unge jentene på gården.

Ubehagelig danserutine

En del av ukesoppdraget var at deltakerne skulle stelle i stand en festival. Som en del av denne festivalen, skulle deltakerne danse en linjedans. Det er her Lysne først tar opp saken.

– Den dansen Ørnulf vil danse, den føles litt vel intim. Jeg tror ikke Ørnulf ser i det hele tatt at han er en mann som over 30 år eldre enn meg. Jeg syns det er litt ekkelt å danse med han på den måten, når jeg ikke har hatt lyst til det selv, sier 31-åringen i begynnelsen av episoden.

UBEHAGELIG: Ingrid syns at Ørnulfs oppførsel noen ganger kunne være ubehagelig. Foto: Anton Soggiu

Lysne mener dette er et samfunnsproblem, hvor det kan være vanskelig å si ifra til en som har en sjefsrolle. Hun referer her til at Høyer er ukens storbonde, og igjen velger hvem som skal være førstekjempe.

Senere i episoden forteller Lysne til Høyer at hun ikke er komfortabel med å danse med han. Høyer virker noe forvirret, men sier det er greit, og forslår Sofie Karlstad (25) som hans nye partner.

Karlstad ønsket heller ikke å delta på dansen, og rutinen ender opp med å falle fra. Lysne beklager så til Karlstad, og sier det ikke var meningen at 25-åringen skulle ta hennes plass.

– Ja, du tenkte ikke sånn «her burde jeg støtte venninnen min», sier Karlstad og smiler.

Tar det opp med Høyer

Senere er alle deltakerne nede ved vannet og bader, hvor Høyer tar fast i Karlstad for å kaste henne ut i vannet. Dette reagerer også Lysne på.

– Faen, det er helt sjukt. Han er naken, våt og har badet, så kaster han seg over deg liksom, sier Lysne i episoden.

– Ja, også i stampen når han vasket seg, legger Karlstad til.

FÅR STØTTE: Sofie sa til Høyer at for henne var ikke bade-hendelsen en sak, men støtter Ingrid i valget om å si ifra. Foto: Anton Soggiu

Lysne sier deretter til kamera at hun syns Høyers oppførsel er uakseptabel, og ønsker å ta det opp med ham. Karlstad støtter Lysnes ønsker om å si ifra, men sier til kamera at hun selv ikke ønsker å delta.

Lysne konfronterer Høyer med det hun anser som å «gå over streken til intimsonen» til jentene på gården. 31-åringen sier deretter at hun på ingen måte ønsker å henge ut eller gjøre noe dumt mot ham.

– Jeg sier dette fordi at, vi som unge jenter, ofte kan oppleve at menn kan ta seg litt til rette, og at menn i maktposisjoner kan ta seg litt til rette. Det er en ubehagelig greie, så jeg vil at du skal vite det.

Høyer virker å bli satt ut av samtalen, og presiserer at det er uskyldig lek fra hans side. Han blir også overrasket over at atferden hans blir tatt på den måten.

– Jeg er ikke en som tar meg til rette

Da TV 2 tar kontakt med Høyer forteller han at han først og fremst ble overrasket over samtalen. Han inntrykk var at Lysne syns dansen var gøy

Høyer sier han har danset «jitter-boogie»-siden 80-tallet, og til den dag i dag gjør rutinen med datteren hans.

– I etterkant tror jeg hun fikk en form for etterpåklokskap, og da sa jeg «om du ikke vil det, er det helt greit». Om hun i ettertid tenker at «dette ikke er meg», så skal man selvfølgelig respektere det.

Det Høyer reagerer på, er at Lysne tok med seg kameracrewet for å stemple han som «en som tar seg til rette».

– Det var en danserutine som vi skulle gjøre for moro skyld, og var helt harmløst.

66-åringen forklarer at han ikke helt forstår hvorfor Lysne hadde behovet for å gjøre det til en kampsak, da dansen var noe deltakerne skulle gjøre for gøy.

HARMLØST: Ørnulf sier han er en leken person, og at dette ikke har noe med alder å gjøre. Foto: Anton Soggiu

Da det kommer til situasjonen med Karlstad nede på bryggen, forklarer Høyer at da Karlstad ikke ønsket å bade, skulle han tulle og kaste kaldt vann på henne. Gründeren bekrefter deretter at han tok opp situasjonen med 25-åringen, hvor Karlstad bekreftet at for henne var ikke dette en sak.

– Det er så harmløst og lite. Å forsøke å gjøre det til en kampsak fordi jeg er en eldre mann, når det er ren, kjær livsglede og lek. Det var ikke en eldre mann som trengte seg på på noen måte, det var bare gøy. Hvorfor prøve å gjøre det til noe det ikke er?

Likevel sier Høyer at han syns det Lysne tar opp er viktig, og noe han tar med seg videre.

– Det er lærdom å ta. Man kan gjøre slikt i de privat rom, hvor folk er trygge på hverandre, men om det er noen som som ikke er trygg på hverandre så kan man la være. Men samtidig syns jeg ikke man skal lage noe stort ut av noe som ikke er en sak til å begynne med.

– Det går an å si ifra

Da TV 2 kontakter Lysne, sier hun at dagens hendelse er det hun har vært mest spent på å se. Influenseren sier hun er glad at mye av situasjonen ble tatt med, slik at seere skjønner hele konteksten.

– Det er selvfølgelig helt annerledes å se det på TV, for det var flere små, lignende hendelser. Jeg tror at det var som harmløs kos fra hans side, men siden vi ikke kjente han så godt så opplevdes det som ubehagelig, sier 31-åringen.

Lysne forklarer at for henne var det mer naturlig å ha en kosete relasjon med de yngre mennene, som for eksempel Christopher Mørch Hubsy (33) og Aleksander Sæterstøl (27), siden de var nærmere i alder og gode venner.

– Det føltes naturlig å klemme på de. Men jeg skjønner det ikke var kult for Ørnulf å høre. Jeg ønsket virkelig ikke å tråkke på han, samtidig hadde jeg behov for å ta det opp.

VIKTIG Å SI IFRA: Ingrid sier til TV 2 at det er viktig å si ifra for at ting skal bli bedre. Foto: Anton Soggiu

Influenseren bekrefter at hun og Høyer har pratet om hendelsen i ettertid, og at de har en god relasjon i dag. 31-åringen håper også at samtalen deres kan gå frem som et godt eksempel på hvordan man kan ta opp et slikt tema, og komme styrket ut av det på begge sider.

– Jeg ønsket å si ifra for oss jentene der inne, og gå frem som et eksempel på at det går an å si ifra! Og så syns jeg Ørnulf tok det veldig bra, og håper dette kan være et godt eksempel på hvordan man kan løse noe slikt på en bra måte.

31-åringen legger til at hun forstår det er et generasjonsskille, og at ting har endret seg med tiden. Derfor syns hun samfunnet bør gi rom for at folk skal få ta imot tilbakemeldinger og justere seg. Endring skjer ikke over natten.

– Men jeg har ingen problemer med Ørnulf. Jeg har respekt for han, og ønsker vi skal være venner. Jeg opplever at vi har en veldig god tone, avslutter hun.

