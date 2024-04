Satt ut av produksjonsgrep: – At det går an!

Denne våren har TV 2-programmet «Spillet» tilsynelatende vært på alle sine lepper. Seerne har engasjert seg, og deltakerne har fått både kritikk og ros.

Selv om noen mener kjendisprogrammer er oppbrukt, sier seertallene det motsatte. Men det er ikke bare seerne og kritikere som har latt seg overraske av det nye realityprogrammet.

For flere av deltakerne er dette første gang de er med på et slikt realitykonsept. Og de har da fått flere nye erfaringer – særlig rundt selve TV-produksjonen.

– Vi vet jo hvem som vinner «Spillet», men etter å ha sett hvordan de har klippet programmet, så er vi jaggu meg ikke sikker lenger, sier deltaker Danby Choi (30) og ler.



Reagerer på klippingen

TV 2 møter flere av deltakerne på nominasjonsslippet til årets «Gullruten», hvor «Spillet» har blitt nominert til årets konkurransedrevne reality.

– Dette er mitt første realityprogram, så det er helt sykt stas å få være med på dette her. Vi hadde ikke peiling på hva tilbakemeldingene kom til å bli, så det å få være med på denne reisen her er helt sinnssykt, sier Victoria Skau (25) om nominasjonen.

Av deltakere i programmet, er det ikke bare Skau som er fersk i realitygamet. Dette er også den første realitydeltakelsen for Danby Choi (30) og Steffen Eriksen (60), som også er til stede. Line Andersen (50) har vært med i «71 Grader Nord kjendis», men har ellers lite erfaring med denne type reality.

FØRSTE GANG: Deltakelsen i «Spillet» er første gang Choi og Skau har deltatt i et realityprogram av denne typen. Her avbildet på pressetreffet til årets «Gullruten»-nominasjonslipp. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

De forteller til TV 2 at spesielt én ting har overrasket dem rundt deltakelsen i et slik type realityprogram.

– Vi skulle kanskje ønske, spesielt vi som befinner oss i overetasjen, at det hadde kommet mer frem hvor varme vi egentlig er med hverandre, og den lagånden vi hadde. For vi var jo venner på tross av et «skittent» spill, forklarer Choi, som tidligere har uttalt at han følte seg «lurt» av produksjonen.

De mener nemlig at klippingen av programmet gjør at det til tider ser ut som at det var mye dårligere stemning enn det egentlig var.

– Det kan jo være et grep de (produksjonen, journ.anm.) gjorde helt til kjeller-deltakerne kom opp igjen. Så nå håper vi at det jevner seg litt ut fremover. For det var også utrolig hyggelig å være i overetasjen, sier Andersen, som raskt får støtte av Skau:

– Jeg er veldig enig i det som blir sagt om overetasjen. Vi var så gode med hverandre, mye bedre enn hva som kommer frem. Så jeg skulle ønske det kom mer frem i episodene.

– Ikke en gjeng med «mean girls»

Sist uke stormet det nemlig rundt deltaker Ida Elise Broch (36), som i et intervju med NRK gikk hardt ut mot mengden hets og kritikk hun hadde fått fra seerne. Skuespilleren fikk raskt støtte fra andre i bransjen.

– Alle som var med i «Spillet» er venner i dag. Så det er ikke nødvendig at seerne blir uvenner på vegne av oss. Men når det er sagt, så er det fullt lov å bli engasjert. Serien har laget et heftig engasjement, noe som er meningen. Men skrik heller til TV-en, ikke gå på person, sier Choi.

For Eriksen, som er kjent fra TV 2-serien «Tollerne», sier han har blitt overrasket over hvor kreative produksjonen har vært.

– Jeg syns det er helt utrolig at det går an! Sånn med klippingen, at de klarer å få til at jeg ikke klarer å åpne en champagneflaske. Det er helt fantastisk.

Se øyeblikket Steffen refererer til i videovinduet. Saken fortsatt under videoen.

For Andersen var samarbeidet og alliansen mellom jentene viktig, og det er noe hun mener man ikke ser så ofte i slike realitykonsepter.

– I overetasjen så ser dere en veldig sterk jenteallianse. Så vi håper å bli fremstilt som smarte, støttende og sterke damer – og ikke som en gjeng med «mean girls».

– Jeg var en «mean girl», skyter Choi inn fra sidelinjen – til latter fra de andre.

Men selv om de ikke alltid kjenner seg igjen i hvordan programmet har blitt klippet, så er de først og fremst imponert over jobben produksjonen har gjort.

– Vi er også nominert til årets klipp! Og det er vel fortjent. For de som har klippet dette programmet, det teamet … De er helt sinnssykt gode! Vi lurte på hvordan det skulle se ut da vi dro hjem, og klarte ikke forestille oss hvor fett det skulle se ut – noen gang. Så gratulerer til dem, sier Andersen med et smil.

«Spillet» ser du hver søndag på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.