Satser 25 milliarder i Las Vegas: – Hva er det jeg gjør?

GIGANTISK: Gamblingbyen Las Vegas har fått en ny turistattraksjon. I neste uke åpner The Sphere dørene for publikum. Foto: Greg Doherty / Getty Images via AFP / NTB

– Det var første gang jeg følte hvor enorm bygningen er. Jeg så på den og tenkte «Hva er det du gjør?», sier James Dolan.

Han sto 30 meter opp i luften, på et stillas i Las Vegas, og så på «The Sphere».

Den er hans idé. Bygd for hans penger.

Og nå skal den åpnes for resten av verden.

KLUBBEIER: James Dolan eier både NBA-laget New York Knicks og NHL-laget Rangers, hvor han fra 2010 til 2019 hadde Mats Zuccarello blant sine ansatte. Foto: Brad Penner / USA Today / NTB

Tåler ikke kritikk

Når New York Rangers spiller kamp i Madison Square Garden, blir du kastet ut hvis du drar opp en plakat med tekst av typen «Selg laget, Dolan».

Dolan eier både NHL-laget Rangers og NBA-laget New York Knicks, samt arenaen de spiller i, men tåler ikke kritikk. Og det innrømmer klubbeieren villig.



Software med ansiktsgjenkjenning er installert i arenaen, slik at de ansatte kan identifisere kritikere av James Dolan og utestenge dem på livstid.



– Hvorfor skulle jeg ikke bli sint? svarer Dolan i et intervju med The New York Times.



Arvet alt

Pengene arvet han fra faren sin, Charles Dolan (96), som grunnla TV-kanalene HBO og Cablevision. James Dolan overtok den daglige ledelsen på slutten av 90-tallet, da faren trakk seg ut.

Nå har James Dolan kontor i 26. etasje i et bygg midt på Manhattan i hjembyen New York. I det ene kontorhjørnet står det en gitar. Han er musiker selv og har faktisk opptrådt på Notodden Blues Festival i 2015.

Ideen om The Sphere fikk han også i 2015. Selskapene han eier, hadde ti milliarder kroner tilgjengelig og han lurte på hva disse pengene kunne brukes til.



Et nytt sportslag? Kanskje i fotball eller baseball? Dolan landet på «nei, takk, det holder nå».

– Jeg liker egentlig ikke å eie sportslag, konstaterer han.

KAMELEON: The Sphere kan skifte utseende på et blink. Under et NBA-event i Las Vegas i juli, tok den utseendet til en basketball. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Inspirert av novellen «The Veldt» av Ray Bradbury fikk han lyst til å bygge en arena hvor veggene er dekket med skjermer som kan ta publikum fra ett miljø til et annet.

Budsjettet var på 12 milliarder kroner da prosjektet ble påbegynt i 2018. Nå er den endelige prislappen klar:

25 milliarder kroner.

Avansert

Disse pengene er brukt på å utstyre The Sphere med 54.000 kvadratmeter med LED-skjermer av høyeste mulige oppløsning.

På utsiden av sfæren er det 1,2 millioner LED-skjermer på størrelse med hockeypucker. Det gjør at bygget kan skifte mellom å se ut som et stort menneskeøye, som en basketball, tennisball eller hva man måtte ønske.

Å kalle The Sphere en arena er nesten ufint, skriver The New York Times, som kaller den for «en følelsesopplevelse».

Sfæren har kapasitet til å sende ut spesifikk lyd til akkurat det setet du sitter i, slik at én publikummer kan få høre tale på spansk og en annen på engelsk.

Et rørsystem kan produsere vind, fukt, regndråper eller til og med dufter, som lukten av rose, skog eller sjokolade.

– Det finnes ikke maken. Dette er lysår foran alt annet som er der ute, utbrøt The Edge fra U2 da han fikk en omvisning.

U2 åpner arenaen med konserter neste uke.