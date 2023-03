Sarah Snook er gravid

VISTE FRAM GRAVIDMAGE: Sarah Snook under premierefesten for den fjerde sesongen av Succession. Foto: Charles Sykes /AP

Sarah Snook (35), kjent som «Shiv Roy» i HBO-suksessen «Succession», venter sitt første barn med ektemannen Dave Lawson (44).

Det ble avslørt da skuespillerne feiret den fjerde og siste sesongen i New York mandag.

– Det er spennende! Jeg føler meg bra, sa Snook til Entertainment Tonight.

Australieren fortalte at hun er 32 uker på vei. I september i fjor var skuespilleren på plass i Norge for å spille inn scener til «Succession». Snook sier at det ikke var noe problem å være gravid under innspillingen.

– Man kunne ikke se det, den, (sier hun og holder seg til magen), er ikke superstor for øyeblikket.

Kommenterte for første gang

Det var ikke den eneste babynyheten som ble bekreftet under HBO-premieren.

Svenske Alexander Skarsgård virket å bekrefte for første gang at han har blitt far.

Alexander Skarsgård ble far for første gang i fjor. Foto: Charles Sykes /AP

Skarsgård takket ET-journalisten som gratulerte ham og familien, og holdt deretter opp en bamse han hadde fått på festen.

November i fjor dukket det opp bilder av Skarsgård og Tuva Novotny ute på trilletur. Den svenske skuespilleren bekreftet graviditeten da hun dukket opp på rød løper med venninne Pia Tjelta i april.

Medier har lenge forsøkt å få Skarsgård og Novotny til å kommentere relasjonen deres.

– Blitt nære

Succession har siden premieren i 2018 vunnet 48 nominasjoner og 13 Emmy-priser. Serien handler om den rike mediemogulen Logan Roy og hans fire barn som kriger om å få sin del av kaken.

Den fjerde og siste sesongen kommer på HBO 27. mars.

Sarah Snook, Alan Ruck, Brian Cox, Jeremy Strong og Kieran Culkin. Foto: Charles Sykes /AP

Sarah Snook sier til ET at skuespillerne hadde en anelse om at det nærmet seg slutten, men at de ikke fikk vite det sikkert før gjennomlesningen av den aller siste episoden.

– Vi har alle blitt så nære, som faktiske søsken, sier Snook om kollegaene, og erkjenner at det er vemodig at det kapittelet i livet er over.