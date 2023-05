Sandra Thoen om kjæresten: – Absolutt ikke hemmelig, men privat

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren trodde det skulle føles annerledes å finne ut at hun likte jenter. Hun er glad for at tiden med alvorstyngede videoer trolig er forbi.

I august bekreftet influenser Sandra Thoen (25) at hun hadde fått seg kjæreste etter å ha vært «så å si singel i 24 år».

Thoen har hele tiden vært åpen om at hun trår varsomt når det kommer til hva hun deler om forholdet, til tross for at kjæresten er det følgerne viser mest interesse for.



«Det er vanskelig å vite hvordan jeg skal gjøre det foran så mange tusen mennesker. Jeg har aldri vært i den situasjonen før og føler på veldig mye ansvar», erkjente hun i en YouTube-video i fjor.

Ansiktet til kvinnen skjermes som regel på bilder influenseren publiserer, og navnet er heller ikke kjent.

– Det er absolutt ikke hemmelig, men privat, sier Thoen til God kveld Norge.

– Og det er noe vi er enige om begge to. Vi synes det er en veldig sunn og fin måte å gjøre det på, og jeg har aldri hatt kjæreste før, poengterer hun, og legger til:

– Jeg orker liksom ikke at andre skal ha meninger om forholdet og kommentere på det.

Forventet regnbue

Nylig viste 25-åringen fram meldinger fra følgere, hvor det uttrykkes at hun representerer dem som ikke nødvendigvis har «funnet» eller definert sin legning. I eget kommentarfelt omtales hun som et forbilde.



– Å høre det fra 14-15 åringer som følger med på meg betyr helt ekstremt mye.



Influenseren synes det er viktig å snakke om det hun selv kunne trengt å høre som tenåring.

– Jeg føler jeg kanskje når gjennom til noen som sitter hjemme og tenker: «Å, men jeg føler kanskje ikke 100 prosent at jeg er gay, om jeg er lesbisk eller bifil». Da er det viktig for meg å bare: «Vet du hva, jeg var 24 år da jeg fant ut 100 prosent at jeg liker jenter».



Thoen forteller at hun selv hadde andre forventninger til hvordan hun skulle finne ut av det.

– Det er liksom ikke en sånn regnbue som du er født med inni deg som jeg nesten trodde at man var, eller hadde, når man er skeiv.

Overrasket

– Samfunnet er veldig bygd opp for at man skal komme ut og at det skal være en så «big deal». For meg var det bare så naturlig - det blir den det blir, og det ble en jente.

– Hvordan har reaksjonene vært etter at du fortalte offentlig at du hadde blitt sammen med en kvinne?

– Jeg er egentlig overrasket over hvor positive folk har vært. Det eneste jeg får som kanskje er litt negativt er sånn: «Åh hva skjer med at alle influensere plutselig er skeive», sier hun lattermildt.

I 2021 avslørte influenser Isabelle Eriksen at hun hadde fått seg kjæreste, og sa senere til Dagbladet at dette var hennes første forhold med en kvinne.

Nå har det endelig blitt mer åpenhet og folk er blitt mer komfortable, tror Thoen.

– For kanskje 8-9 år siden lagde jo YouTubere egne videoer hvor de «kom ut», og det var en veldig sårbar og stor ting.

En av de kanskje mest kjente videoene kommer fra Nikkie de Jager,

kjent som Nikki Tutorials.

Hun publiserte «I'm Coming Out» som gikk viralt i 2020 og er i dag sett 39 millioner ganger. Der fortalte de Jager at hun ble født som gutt, og hevdet at noen truet med å lekke til pressen at hun var en transkjønnet kvinne.

– Nå tar folk litt lettere på det, fordi det heldigvis har blitt mer normalisert.

– Veldig romantisk kjæreste



Ettårsdagen til paret nærmer seg, og det skal markeres. Thoen beskriver kjæresten som organisert og veldig romantisk, og forteller at de begge ønsker å feire milepælen i naturen.



– Vi har veldig lyst til å kanskje dra tilbake på Grefsenkollen hvor hun spurte meg om vi skulle bli kjærester.

– Blir det noe frieri? Har dere tenkt noe på det?

– Oi! sier hun tydelig overrasket og lattermild, før hun legger til:

– Vi tar ting veldig sakte og det eneste vi har snakket om er at ingen av oss har egentlig hatt behov for å gifte oss.

Influenseren sier likevel at begge nå synes at giftemål høres koselig ut.

– Så jeg tror at det ligger noe i det at når man finner den rette så begynner man å tenke de tankene. Men vi har ikke noe hast med å flytte inn med hverandre eller gifte oss.