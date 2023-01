Sandra Lyng fryktet karrieren var over – så gjorde hun helomvending

Sandra Lyng skal opptre i den andre delfinalen av Melodi Grand Prix (MGP), som sendes lørdag 21. januar. Hun opptrer med låten «Drøm d bort». Skulle hennes fire år gamle sønn fått viljen sin, hadde låten hatt et helt annet navn.

Han fikk nemlig en stor reaksjon da han hørte låten, og døpte den dermed «styrkelåten». Lyng innrømmer at hun blir rørt over sønnens engasjement.

– Sønnen min sier at låten minner litt om lava, stein og andre sterke ting. La meg være ærlig: Sangen er dramatisk. Skal jeg først være med i MGP, skal jeg kjøre på med alle klisjéer. «Go big, or go home». Jeg har gjort «enkle» popsanger før, nå skal jeg gjøre noe nytt!

Sterkt tema

Hun skal fremføre låten på nordnorsk, og håper det blir en nær og sterk opplevelse – som forhåpentligvis kan hjelpe noen der ute.

– Sangen handler om ei jente som har vokst opp i et hjem hvor ikke alt er fint. Likevel gjør hun det til noe fint, at hun heller bruker styrker sin til å erobre mørket.

På spørsmål om sangen er basert på egne erfaringer, svarer hun:

– Den er basert på manges erfaringer. Etter at jeg selv åpnet meg om at livet ikke bare er en dans på roser, så fikk jeg mange meldinger i innboksen min. Dette gjorde at jeg rett og slett begynte å jobbe som erfaringskonsulent og mentaltrener. Jeg har sett at det er mange flere enn vi tror, som er voksne, som lever med barnet i seg. Barnet som ikke har fått selvtilliten barnet trenger, på grunn av en vanskelig oppvekst.

DEBUT: Sandra Lyng har aldri deltatt i MGP før. Foto: Erik Edland/TV2

Trodde at hun begikk en tabbe

Etter Idol-suksessen i 2004 kom det flere tøffe år for Sandra Lyng. Da hun noe ufrivillig valgte å være åpen om mentale utfordringer, skjedde noe uventet.

– I 2007 klumset det ut av meg at jeg hadde slitt med spiseforstyrrelser. Jeg hadde så panikk etter det intervjuet. Da tenkte jeg at karrieren min var over og at det var stemplet «syk» i panna mi.

Karrieren var slettes ikke over, og i stedet for fikk hun masse ros for åpenheten. Hun gjorde en helomvending: I stedet for å holde de vanskelige tankene inni seg, var hun åpen om hva som plaget henne.

IDOL: Sandra Lyng har lykkes som musiker etter Idol. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Svar på tiltale

Etter dette har Lyng snakket åpent om mental helse, og brukt mye tid på å hjelpe andre som sliter med det samme som henne.

Selv om det stort sett er ros å høste for Lyng, får hun også kritikk av enkelte.

Noen mener at for mange influensere gir ut råd om mental helse, uten å ha nok faglig tyngde til å gjøre det. Til kritikerne har hun et kjapt svar:

– Jeg holder på å ta en sertifisering som mentaltrener. Jeg har tatt mange kurs og lest mange bøker om dette. Så jeg kan mye av forskningen bak dette. Likevel; alt jeg gjør er å snakke om mine erfaringer. Jeg forteller om hva som funker for meg, jeg sier ikke at det er løsningen for alle.