Sammen igjen etter «Skal vi danse»-exiten

SAMMEN IGJEN: Martin Ødegaard og Helene Spilling er gjenforent etter at sistnevnte måtte forlate parketten lørdag. Foto: Skjermdump / Instagram

Paret er gjenforent i London etter at Helene Spilling måtte forlate «Skal vi danse» lørdag.

Lørdag kveld var det nok en gang duket for «Skal vi danse», hvor det denne gangen var duket for en grøsselig halloween-aften på parketten.

Etter en tøff konkurranse var det til slutt proffdanser Helene Spilling og dansepartneren Harlem Alexander, som måtte takke for seg.

Overfor TV 2 la ikke Spilling skjul på at «exiten» var kjip:

– Det var helt vilt nivå i dag. Jeg unner alle som har gått videre til den semifinalen. Selvsagt vil jeg unne Harlem det også – helst Harlem, men dessverre så gikk ikke det, sa hun.

Få dager etter lørdagens sending var det duket for den prestisjetunge prisutdelingen, Gullballen. Verken Ødegaard eller Spilling var til stede på utdelingen, til tross for at førstnevnte var nominert.

– Jeg skal ikke på noe Gullballen. Jeg trenger sikkert noen dager fri jeg og, sa proffdanseren til TV 2 etter lørdagens sending og fortsatte:

– Jeg har et studio da, som nå lengter etter meg litt, så det blir å stille opp der.

Samtidig svarte hun avkreftende på spørsmål om hun skulle til London i løpet av de neste dagene, hvor kjæresten Martin Ødegaard (24) bor.

Nå kan det imidlertid virke som at Spilling har pakket kofferten, og tatt turen til London likevel.

I en video på Instagrams historiefunksjon er paret nemlig avbildet sammen.



GJENFORENT: Helene Spilling og Martin Ødegaard er gjenforen etter «Skal vi danse»-exiten. Foto: Skjermdump / Instagram

Kom med stikk til dommeren

Under lørdagens sending danset Spilling og Alexander wienervals til «7 Rings» av Klaus Hallen Tanzorchester.

Duoen fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerpanelet, og dommer Morten Hegseth holdt ikke tilbake med kritikken.

Se video fra hendelsen her:

– Når det bryter i musikken midt på der så er det et taktskifte. Da er det noe i meg som forventer at dansen også bryter. Jeg vil se nyanseforskjeller når musikken bryter. Jeg synes det ble litt monotont. Veldig fin dans, men dessverre litt kjedelig, uttalte Hegseth.

Da Hegseth kom med sin tilbakemelding, brøt Spilling ut med et «Hæ?», og kom med en kontrabeskjed like etter:

– Jeg vil bare si til Morten at det er ikke taktskifte i låten, fordi den går 1-2-3 hele veien. Låten endrer litt hvordan den går, men det er fortsatt samme takt og vi endrer også vår tellemåte til 1 og 2 i stedet for 1-2-3, sa Spilling til stor jubel fra publikum.