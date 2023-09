Sammen i ny TV 2-serie: – En verden på vei nedenom og hjem

I den nye TV 2-serien «Purk», en mørk krimkomedie, møter vi Ine Jansen som en sterk hovedkarakter.

Hun har et hjerte som banker for dem hun er glad i, og knyttnever som banker opp de hun er mindre glad i.

– Det er både gøy og befriende å se Ine Jansen en slik rolle, sier Trygve Rønningen, programredaktør og direktør innholdsstrategi i en pressemelding fra TV 2.

I tillegg til Ine Jansen, møter vi også Jonis Josef som dealeren Shirouh, og Trond Espen Seim som den miljøbevisste narkotikasmugleren Isak. Tone Danielsen ser vi i rollen som Lisas mor Signe, Lars Berge som Trond, Iben Akerlie som den ferske etterforskeren Aila, John Carew som narkoboss Marko, Lars Berrum som Tommy, Ole Soo i rollen som politisjef, Karsten Marcussen som «Bikkja», og Anette Hoff i rollen som Lisas svigermor.

SKYTER LØS: Ine Jansen som Lisa i «Purk». Foto: TV 2

Mørk verden

Og Ine Jansen forteller at det var lett å takke ja til rollen som Lisa. I pressemeldingen forteller hun at hun ble invitert med av Trond Kvernstrøm for flere år siden.

– Han hadde en idé om en verden på vei nedenom og hjem. I dag er jo verden ganske lik den han skisserte, dessverre, sier skuespilleren.

I serien faller Lisa sammen når ektemann og kollega Jostein forsvinner under et spaningsoppdrag. Til tross for at alle mener forsvinningen til Jostein var en ulykke, klarer ikke Lisa å falle til ro med det. Her er det noen som ikke snakker sant.

På toppen av det hele må hun ta seg av sin demente mamma. Etter flere overtramp degraderes hun fra narko til forelegg og sendes til tvungen samtaleterapi for sine sinnemestringsproblemer.

– Jeg har sansen for dette universet, og denne karakterens handlingsmønster – mer maskulint enn feminint. Der humor og drama forenes, og denne gangen med en god dose action, er en sjanger jeg liker og håper vi har lykkes med i «Purk», avslutter Jansen.

«Purk» kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play.