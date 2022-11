Saksøker forsikringsselskapet

I sommer endte den beryktede rettssaken mellom Amber Heard (36) og Johnny Depp (59).

Som følge av å ha skrevet et avisinnlegg der hun hevdet å være et offer for vold i hjemmet ble Heard tiltalt for æreskrenkelser, og dømt til å betale 10 millioner dollar til eksmannen.

Heard står fast på at det skyldige beløpet går under hennes forsikringsavtale, og vil nå gå rettens vei for å få hjelp av forsikringsselskapet til å betale det skyldige millionbeløpet, skriver TMZ.



Skuespilleren har nå gått til søksmål mot New York Marine and General Insurance Co. etter at de nektet betalingsansvar til en dommer, for saken som forsikringsselskapet mente ikke var deres oppgave.

Forsikringsselskapet påstår at juryens beslutning ved å finne Heard skyldig i æreskrenkelse gjør at de ikke står til ansvar for å betale skuespillerens rettslige sakskostnader.

I de nye rettsdokumentene innhentet av TMZ argumenterer Heard for det motsatte. New York Marine skal, ifølge skuespilleren, ha lovet å betale alle kostnadene i forbindelse med saken for en sum av opptil én million dollar, uansett sakens utfall.