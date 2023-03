Saken mot Gwyneth Paltrow er avgjort.

GOD KVELD NORGE (TV 2): Torsdag kveld ble det avgjort hvem av partene i den syv år lange krangelen som gikk seirende ut av rettsalen. Juryen vurderte saken i to og en halv time, og ifølge CNN har de kommet frem til en avgjørelse.

VANT: Etter to uker i retten ble det skuespilleren som vant rettsaken. Foto: RICK BOWMER

Juryen kom torsdag kveld med sin avgjørelse:

Paltrow er ikke ansvarlig.

Hun tilkjennes en million dollar i saken.

I syv år har skuespilleren Gwyneth Paltrow (50) og pensjonisten Terry Sanderson (76) kranglet.

Sanderson saksøkte Paltrow i 2019 etter en skiulykke i Utah i 2016.

Paltrow inntok vitneboksen fredag formiddag og avga sin versjon av skiulykken. På sin side hevder hun at Sanderson står bak hendelsen.

– Jeg synes veldig synd på ham. Det virker som at han har hatt et vanskelig liv, men det var ikke jeg som forårsaket ulykken, sa Paltrow fra vitneboksen.

Saksøkt for over tre millioner

Pensjonisten hevder nemlig at han ble påført varige skader etter at Paltrow krasjet inn i ham i en skibakke. Paltrow skal også ha dratt fra stedet uten å tilkalle medisinsk hjelp.

Dette resulterte i at Sanderson saksøker Paltrow for over tre millioner kroner.

– Jeg har aldri blitt truffet så hardt. Det siste jeg husker er at alt var svart.

Paltrow saksøkte Sanderson tilbake for hele ti norske kroner, som hun forklarer er en symbolsk sum. Da hun hevder at erstatningen hun egentlig burde hatt skulle ha vært mye høyere.

På Sandersons anklager mot Paltrow svarer forsvareren hennes, Steve Owens, at de er falske.

– At hun på et eller annet vis bare forlot en bevisstløs mann og stakk av? Jeg har én ting å si om det, vi ser på det som absolutt bullshit, sa Owens.

Dommen har falt

Torsdag kveld norsk tid, ble saken avsluttet og dommen ble et faktum.

Etter at juryen hadde samlet seg, endte dommen i at —————.