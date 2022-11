Særlig en hendelse hun skulle gjort annerledes: – Kjempeskuffa

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Farmen-deltakerne er klare for finaleuka, men veien hit har ikke bare vært enkel.

Overgangen til 1922 bød på både positive opplevelser og utfordringer for forpakterne på Li gård, både inne på gården, men også i ettertid.

– Man går inn på en gård med 13 ukjente mennesker og skal leve hundre år tilbake i tid. Det i seg selv er superinteressant. Ingenting var som vi var vant til, sier Hanne Mathea Friis (22) til God morgen Norge.

Det var ikke bare tidsreisen som bød på utfordringer. I etterkant av oppholdet forteller både Hanne og Ivana Miric (28) at de mottar kritiske henvendelser.

– Jeg skjønner at folk har meninger og det skal være lov, men det er bare vi i bobla som vet hvordan det egentlig var, sier Ivana.

Turbulent sesong

Deltakerne i år har nemlig tatt en historisk rekord, en rekord i antall underkjente ukesoppdrag.

I Farmens nest siste uke er Ivana storbonde og deltakerne bærer preg av et langt opphold hvor det stadig oppstår diskusjoner.

– Storbonden har en ledende rolle, men det er ekstremt mye ansvar å skulle fordele oppgavene, samt å innfri alle sine ønsker. Jeg visste at det nærmet seg finale og med de mange underkjente oppdragene var ikke motivasjonen stor. Det er tøft og tungt, men man lærer veldig mye.

Hun nevner flere elementer som bidro til den uheldige rekorden.

– Det er en sammensetning av mange ting, folk var slitne og tenkte mye på konkurransen. Det ble også gjort en sabotasje i uke syv, og vi kommuniserte mye rundt oppdragene, hvor vi tok valgene sammen.

– Kjempeskuffa

Hanne opplevde en storm i sosiale medier etter at hun, sammen med Henrik Eijsink (26) og Lasse Fredheim (26) saboterte ukesoppdraget i uke syv ved å kaste brusflasker inn i skogen, slik at noen av dem knuste.

Det er særlig måten denne sabotasjen ble gjort på som gjør at Hanne angrer i etterkant.

– Jeg spør meg selv hver dag hvorfor og hvordan det skjedde, at vi håndterte det så dårlig, sier hun.

– Det er flere faktorer til at det skjedde. Vi var i en ekstrem situasjon, noe helt utenom det vanlige, også hadde vi kort tid og måtte bare få det spolert, sier Hanne.

Hun forteller at hun har fulgt med på Farmen i alle år og visste hva hun gikk til. Og at hun var forberedt på reaksjoner.

– Men jeg var ikke forberedt på hetsen. Jeg skjønner at folk reagerer, men jeg føler at ingen kan forstå oss. Det er en helt spesiell situasjon hvor ingenting ligner virkeligheten og vi tenkte ikke i det hele tatt. Jeg ble kjempeskuffa over det selv, da jeg så det, innrømmer hun.

En positiv opplevelse

Selv med kritiske henvendelser, og en rekord i antall underkjente ukesoppdrag, ser de begge tilbake på oppholdet som en positiv opplevelse.

Ivana omtaler det hele som bekymringsløst.

– Farmen har vært en drøm fra da jeg var liten. Jeg forventet at det skulle være tungt og utfordrende, men så ble det egentlig veldig fint. Selve tilværelsen var bekymringsløs og vi tok virkelig en dag av gangen.

Nå forteller hun at de to venninnene har knyttet sterke bånd, også i etterkant av Farmen.

VENNSKAP: Ivana Miric og Hanne Mathea Friis knyttet et sterkt bånd inne på Farmen. Foto: TV 2

– Etter hvert som det blir færre på gården fant vi tonen og Hanne var der mye for meg. Da vi kom ut oppsøkte vi hverandre og fant en trygghet i at vi begge har en forståelse av bobla vi var i.

Selv om de fremstår som ulike på TV, mener Hanne noe helt annet.

– Vi er ikke så veldig ulike selv om det kanskje virker sånn. Ivana er mye mer «crazy» på ekte enn hva hun fremstår som på TV, sier hun og avslutter til God morgen Norge:

– Det var veldig gøy og jeg digger at vi tok en rekord.