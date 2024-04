Så mye alkohol får deltakerne i «Love Island»

REGLER: Deltakerne i «Love Island Norge» må føye seg etter flere regler inne i villaen på Gran Canaria. Her avbildet under en skål i kveldstimene. Foto: TV 2

Datingprogrammet «Love Island Norge» er tilbake etter fire års fravær på lufta.

Årets deltakere er for lengst i gang med het flørting blant parasoller og asurblått hav på solfylte Gran Canaria. Noen har mer eller mindre funnet den rette, mens andre fremdeles leter etter sin bedre halvdel.

I motsetning til andre realitykonsepter som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach», er det ikke like stor partyfaktor og alkoholinntak å spore på «Love Island».

TV 2s presseansvarlig for «Love Island», Siril Vatne Meling, opplyser om at det ikke er fritt frem for de single menneskene å nyte et glass til enhver tid. Kjernen i programmet er romantikk.

– «Love Island» er et program som handler om å finne kjærligheten, ikke om fyll og fest. Fokuset vårt i programmet er å følge relasjonene og historiene mellom deltakerne, sier Vatne Meling til TV 2.

– Alkohol kan bli servert både ved spesielle anledninger på dagtid og på kveldstid, og det er ikke satt en fast grense på antall enheter, men produksjonen følger nøye med så de ikke får for mye.

I tillegg til alkohol, har kjærlighetsjegerne noen andre regler å forholde seg til under oppholdet i villaen.

Om det eksempelvis skulle klø i fingrene etter å fikle med sin private mobiltelefon, må øyboerne pent vente med det. De har nemlig ikke tilgang på egne telefoner under innspillingen, og har dermed ikke kontakt med omverdenen.

EN TÅR: «Love Island»-deltakerne får drikke alkohol med måte. Her er deltakerne Christina Sandnes og Kristoffer Spone avbildet under en samtale i Casa Amor. Foto: TV 2

– De har likevel hver sin villa-telefon, som de kun bruker til å motta meldinger fra produksjonen og til å ta bilder og videoer med. De får heller ikke lov til å forlate villaen med mindre det er bestemt av produksjonen, sier Vatne Meling.

Dette er den tredje sesongen av «Love Island» her til lands. Den første norske utgaven ble sendt på TV3 i 2018. I 2020 lanserte TV 2 sin versjon av programmet, der influenser Nora Haukland (26) og Johannes Kemp (31) gikk helt til topps.

Se «Love Island Norge» mandager til fredager på TV 2 Play.