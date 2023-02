Så mye alkohol får de på Farmen kjendis

I hver sesong av Farmen kjendis er det ofte flere deltakere som savner mat og drikke fra en vanlig hverdag. Dette gjelder også alkohol.

En av årets deltaker, Erik Sæter (27), har sagt at han ble overrasket over mengden alkohol de fikk tildelt på Torpet.

Deltakerne på Torpet har som regel tilgang til mer mat og drikke, og har færre arbeidsoppgaver. Torpet-tilværelsen er generelt kjent for å være mer avslappet enn forgjenger Farmen.

På Farmen kjendis skal det være mindre goder. Også når det gjelder alkohol.

MINDRE GODER: Deltakerne på Farmen kjendis får lite goder i form av mat og drikke under oppholdet. Foto: Anton Soggiu

I fjorårets sesong av Farmen kjendis, valgte derfor deltakerne å smugle vin, sprit og mat inn på gården til en verdi av 30.000 kr.

Det er mulig for deltakerne å bli tildelt alkohol dersom de klarer diverse oppgaver, men dette er ikke noe de er garantert.

Til tross for at alkohol ikke skal nytes i store mengder på gården, så er det en av deltakerne som er garantert å få denne goden. Det er ukens storbonde.

Alkoholen som blir utdelt, kan storbonden velge å drikke for seg selv eller dele med de to hjelperne – men også helle ut, noe som skapte rabalder i fjorårets sesong.

Også i årets sesong har storbøndene fått en karaffel med edle dråper - nemlig solbærlikør, har TV 2 fått bekreftet. Den skal vare hele uken.

SOLBÆRLIKØR: TV 2 har fått bekreftet at alkoholen som blir brukt i årets sesong er solbærlikør. Foto: TV 2

Solbærlikør, som man får tak i på vinmonopolet, inneholder 18 prosent alkohol.

Deltakerne Christopher Mørch Husby (33) og Sofie Karlstad (25) understreker at det ikke var mye alkoholdrikking blant årets gjeng.

– Det var nesten ikke noe alkohol i det hele tatt, bekrefter Husby i et intervju med TV 2.

Karlstad, som flere ganger denne sesongen har blitt valgt som hjelper av diverse storbønder, bekrefter å ha smakt på solbærlikøren. Husby smakte ikke på den under oppholdet.

– Christopher og jeg er veldig like. Vi drikker ikke for å nyte – vi drikker for å bli fulle. Og det var det ikke nok alkohol til, sier Karlstad.

– Vi var veldig flinke i vår sesong. Vi var litt mer englebarn, sier Husby.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, og onsdag og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.