Så mange par og barn har det blitt i løpet av Jakten på kjærligheten

TV-suksessen gjennom snart to tiår har åpenbart båret frukter.

Kjærlighetssøkende bønder og friere har de siste 19 årene funnet veien til TV-skjermen i håp om å finne den rette gjennom Jakten på kjærligheten.

TV 2-programmet har levd i beste velgående siden 2004 med hittil 19 sesonger, 76 bønder og 304 friere – dersom man kun regner med de fire utvalgte frierne under gårdsoppholdene.

Flere av deltakerne har funnet den store kjærligheten med kameraene på slep, mens andre har måttet lete videre på egen hånd.

KJÆRESTEPAR: Det ble søt musikk mellom sauebonden Jørgen Heen Brovold og frieren Sofie Skodjevåg Magnussen i årets sesong av Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

I årets sesong møtte eksempelvis sauebonden Jørgen Heen Brovold (30) sin utkårede – Sofie Skodjevåg Magnussen (27).

Se da Brovold og frier Sofie erklærte seg som kjærester i videoen øverst i saken.

Tilbake i 2020 fant Ronny Stokland (40) og Camilla Jensen Grinde (32) hverandre, og i oktober i år kunngjorde paret at de var forlovet.

Tidligere i høst ble det også kjent at Andreas Bolset (36) og Cathrine Holager (33) fra 2019-sesongen hadde blitt foreldre for første gang.

Dette er noen av de mange eksemplene på at kjærligheten har blomstret i regi av datingkonseptet.

Gitt resultater

Men hvor mange par og barn har det egentlig blitt ut av Jakten på kjærligheten gjennom årens løp?

TV 2 har fått en oversikt av programleder Gunhild Dahlberg (47) over hva det folkekjære programmet har ført med seg, og det er tydelig at det har endret noen av deltakernes liv.

Etter 19 år og 19 sesonger har det blitt totalt 28 par og 14 barn.

Det har også oppstått romanse mellom noen av frierne utenfor gårdsoppholdet, der en frier fra en gård har møtt en annen frier fra en annen gård.

Av dem er det to par som holder sammen i dag – og som har fått barn.

Regner man med de ovennevnte, er det dermed i skrivende stund totalt 30 par og 16 barn i Jakten på kjærligheten-universet.

Treffer folkesjelen

Dahlberg har ledet programmet siden 2018, og har fulgt mange av de medvirkende bøndene og frierne tett på. Programlederen tror konseptets popularitet blant annet bunner i folkelighet.

– Jeg tror at Jakten på kjærligheten treffer midt i den norske folkesjelen, med bonderomantikk og allværsjakke. Jeg tror programmet er populært nettopp fordi det er så vanlig, og fordi det ikke er drevet av konflikter og ulikheter. Tvert imot. Vi vil jo ha god stemning slik at det kan bli kjærlighet. Og at det skal vare, sier hun til TV 2.

POSITIV EFFEKT: TV 2-datingprogrammet Jakten på kjærligheten har munnet ut i både par og barn. Her er programleder Gunhild Dahlberg og en av årets bønder, Tormod Bakke Johnsen, avbildet. Johnsen fant imidlertid lykken utenfor Jakten på kjærligheten. Foto: Espen Solli / TV 2

47-åringen tror også at parene og barna som har kommet ut av det hele, skyldes et genuint ønske om å finne noen å dele livet med.

– Jeg tror grunnen til suksessraten er sammensatt. Det ene skyldes at mange vil ha kjæreste og vil ha noe varig. De er på seriøs utkikk, dermed blir man jo mer åpen. Dessuten anbefaler vi alle som er med om å være åpne – å gi alle en sjanse. Da er det ikke bare å gi folk en sjanse, men å gi kjærligheten en sjanse, mener hun, og fortsetter:

– Mange som søker hos oss er lei datingapper, og vil med å være med i Jakten på kjærligheten få mer tid. Dessuten har de jo meg og alle som jobber med Jakten på kjærligheten som heiagjeng, noe som gjør at man kanskje tør å «gunne» på litt ekstra?

Flere hundre barn

Også 19 andre land har det velkjente programmet, deriblant Storbritannia, Australia, Sør-Afrika, Belgia, Sverige og Danmark.

Den norske varianten hadde i snitt 413.000 seere sist sesong.

– Norge er et av de mest populære landene. Vi og Nederland er de landene som har sendt lengst – i 19 år. Det er kjempepopulært i Sverige og Danmark også. Den norske versjonen går også i Sverige, så jeg har fått noen spørsmål fra svenske seere også. Det er koselig, sier Dahlberg.

Fruktbarheten blomstrer også utover egne landegrenser.

– På verdensbasis er det snart 400 barn fra Jakten på kjærligheten, opplyser Dahlberg.

