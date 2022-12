– Så ikke familien på tre år

GOD KVELD NORGE (TV 2): Austin Butler (31) åpner opp om hva han måtte ofre for rollen som Elvis Presley i et nytt intervju med Variety.

GIKK INN I KARAKTER: Austin Butler forteller til Variety at han blant flere forberedelser valgte å bruke Elvis Presley-stemmen sin også utenfor sett for å komme seg inn i karakter som rocklegenden. Foto: Jordan Strauss

Tidligere i år var Austin Butler (31) å se i rollen som Elvis Presley i Baz Luhrmanns biografiske film, «Elvis». I et ferskt intervju med Variety avslører Butler hva han måtte ofre for å spille selveste «kongen av rock 'n' roll».

– Jeg så ikke familien min på tre år da vi spilte inn «Elvis», sier Butler til Variety.

Den australske skuespilleren forklarer magasinet at valget om å kutte ut familien under innspillingen ikke var helt grunnlagsløst.

– Jeg måtte først gjøre forarbeid med Baz, og så dro jeg til Australia. Det var flere måneder der jeg ikke pratet med noen som helst, og når jeg først gjorde det så var Elvis det eneste jeg greide å tenke på. Jeg brukte stemmen hans hele veien.

– Hele planen ble snudd på hodet

I Presley-biografien spiller Butler den ikoniske musikeren fra han var tenåring og helt frem til hans bortgang i 1977. Den unge skuespilleren forteller at han stod overfor flere utfordringer idet han skulle bli «Elvis» i alle hans ulike tiår.

– Det var en av de største utfordringene, fordi opptakene ikke var i rekkefølge, sier Butler.

BLE ELVIS: I Baz Luhrmanns fiksjonaliserte Elvis Presley-biografi spilte Austin Butler den ikoniske artisten gjennom hele hans liv. Foto: AP / NTB

Ifølge skuespilleren hadde Luhrmann planlagt at alt skulle filmes i kronologisk rekkefølge, blant annet slik at Butler skulle få mulighet til å gå opp i vekt for delen av filmen som fulgte slutten av Presleys liv. Dessverre satte pandemien en stopper for den kronologiske planen.

– Hele planen ble snudd på hodet. Vi endte opp med å måtte finne på subtile måter vi kunne vise aldringsprosessen på. Elvis hadde blant annet mye smerter i knærne og ryggen mot slutten av livet, den følte jeg veldig på, sier Butler om prosessen.

Ble syk etter innspilling

Det er ikke første gangen Butler åpner seg om utfordringene ved å spille Elvis.

I et tidligere intervju med GQ fortalte «Elvis»-stjernen at han ga så mye i rollen som Elvis Presley at kroppen hans ga ut like etter innspillingen var ferdig i mars 2021.

– Dagen etter våknet jeg opp klokken fire om morgenen med uutholdelige smerter, og jeg ble hastet til sykehuset, sa Butler den gang.

Dagen etter ble det fastslått at han hadde pådratt seg et virus.