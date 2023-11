Ryktene herjer rundt kjendisparet

TRØBBEL I PARADIS: Molly-Mae Hague og Tommy Furys forhold rammes av bruddrykter etter en video fra et utested har gått viralt. Foto: Alamy

De er kanskje det mest vellykkede og berømte paret som noen gang har kommet ut av «Love Island UK»: Bokseren Tommy Fury (24) og Molly-Mae Hague (24).

Duoen hadde begge spiret til seg en karriere da de deltok i konkurransen i 2019, men det var ingenting mot det de to skulle oppnå sammen i etterkant.

DEN GANG DA: Molly-Mae Hague og Tommy Fury møttes på «Love Island UK» i 2019. Lite visste de at bare noen år senere skulle babydukken byttes ut med en ekte baby. Foto: ITV

Utrolig karriere

Molly-Mae Hague har blitt et internettfenomen med sine 7,8 millioner Instagram-følgere.

Hun har gjort lukrative samarbeid med Pretty Little Thing og Beauty Works, og lansert produkter under eget navn.

Populariteten har sørget for at firmaet hennes raker inn fire millioner pund, nærmere 54 millioner norske kroner årlig.

INNFLYTELSESRIK: Molly-Mae Hague har skapt seg et aldri så lite forretningsimperium kun ved å være seg selv. Foto: David Parry

Det holder også til smør på bordet når man ser på boksekarrieren til Fury, minstebror til den svært så meritterte bokseren Tyson Fury.

Ifølge sistnevnte, har nemlig lillebrors karriere de siste ti årene sørget for en inntekt på 25-26 millioner pund, snaut 350 millioner norske kroner.

INNBRINGENDE SEIER: Da Tommy Fury i oktober møtte den britiske youtuberen kjent som «KSI» i ringen og vant matchen, kunne han innkassere 10 millioner pund. Foto: Will Matthews

Forlovelse og baby

Ikke nok med karrierene - de har også tilsynelatende et forhold mange vil misunne dem.



Mens deres tidligere realitykollegaer fortsetter å jakte kjærligheten i «Love Island Games», har Hague og Fury tatt syvmilssteg i forholdet siden de deltok i «Love Island UK».

STRÅLTE: En gravid Molly-Mae Hague viste stolt frem babymagen på rød løper i 2022. Foto: Yui Mok

I januar 2023 fikk paret datteren Bambi, og i juli fridde Fury til Hague på en klippe, under en svært romantisk tur til Ibiza.

Nå ryktes det imidlertid at det ikke bare er idyll mellom de to stjernene.

Byturen som startet ryktemølla

Det hele startet da Tommy Fury i forrige uke dro på ferie til Abu Dhabi.

Der så bokseren sesongens siste Formel 1-løp og i helgen dro han som seg hør og bør på fest med sangeren Chris Brown.

På den stjernespekkede klubben «Blu» festet de to gutta ut i de sene nattestimer og nøt godt av oppmerksomheten fra både menn og kvinner.

STERK: Tommy Fury er en fryktet konkurrent i bokseringen, men det viser seg også at t-skjorten ryker ikke bare på innveiingen, men også på utestedene. Foto: JASON CAIRNDUFF

Videoklipp som er postet fra klubben, viser blant annet Fury som har tatt av seg på overkroppen, mens den veltrente idrettsmannen danser til musikken ved siden av sin rappervenn.

I et annet klipp får man se en mystisk, kvinnelig klubbgåer som flørtende tar tak i kinnene til Fury med to finger og klemmer dem sammen i en «squish».

Bokseren ser ut til å trekke seg unna med et smil.

Sett uten forlovelsesring

Hjemme i parets luksusbolig i Cheshire, satt forloveden Molly-Mae Hague med deres ti måneder gamle datter.

Nøyaktig hvordan hun reagerte på forlovedens festing er ikke sikkert, men mange bet seg merke i det som kan være en stille protest fra influenserens side.

Da hun delte en sminkevideo i helgen kunne man tydelig se at forlovelsesringen, med en antatt prislapp på hele 8,1 millioner norske kroner, var søkk vekk.

Da hun siden delte et sponset innlegg var heller ikke ringen å se, for mange et sikkert tegn på at noe var i gjære.

Tidligere har det dog vært skrevet om hvordan Hague frykter for sikkerheten på grunn av forlovelsesringen, og hun har blitt avbildet en rekke ganger uten ringen på.

Paret opplevde nemlig å bli ranet for store verdier i 2021, og i etterkant av forlovelsen har Hague tatt grep for å unngå et scenario à la Kim Kardashians ran i Paris, hvor forlovelsesringen hennes var gjerningsmennenes hovedmål.

Samler parkeringsbøter

Det er også andre ting som har kastet vann på ryktemøllen.

Da Fury delte et bilde av datteren Bambi på sin Instagram-historie, virket det for mange som at stjernen endelig var hjemme igjen.

«Å, som jeg har savnet det lure fjeset», sto det på bildet av lille Bambi - som fansen mener er et gammelt foto av datteren.

Siden har spekulasjonene gått om Fury i det hele tatt har returnert til parets hjem - og om han overhodet er i landet.

Avisen The Sun har nemlig observert Tommys bil uavhentet på togstasjonen med en rekke parkeringsbøter.

Uken før avreise til Abu Dhabi så det ut til å være god stemning mellom paret:

Opprørte fans

Uansett hva som stemmer, så har proffbokseren mye å svare for, også overfor fansen.

For i kommentarfeltene til de to stjernene pågår nå diskusjonen og pekingen for fullt.

«Du skulle ikke være som alle de andre», skriver en dedikert følger av Fury. En annen mener han må tilbringe mer tid med fruen og barnet deres, og mindre tid på klubben.

I kommentarfeltet til Hague hylles hennes innsats som mor, men noen følgere tar også til orde for Fury og mener den mystiske kvinnen på utestedet kun var en pågående fan.

«Tommy så genuint ut som han trakk seg unna når hun tok tak i ansiktet hans. Hun så ganske agressiv ut», mente en følger.

«Love Island UK» og «Love Island Games» ser du på TV 2 Play.