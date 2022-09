Rydderevolusjonen søker deltakere til ny sesong

Nå er Rydderevolusjonen på jakt etter familier som sliter med å få et ryddigere hjem.

Har du masse ting du ikke klarer å bli kvitt? Lever du i et konstant rot og kaos?

Da kan du nemlig få hjelp til å hjemmet ditt på stell igjen, for nå søker Rydderevolusjonen etter husstander til en ny sesong av suksess-serien!

Hvis du er villig til å ta et endelig oppgjør med kaoset og få orden på hjemmet, slik at dere får mer plass og tid til de tingene som betyr noe – er ekspert-teamet mer enn klare for å hjelpe til.

Produksjonen leter etter familier og husstander som har alt for mange ting, som samlere, folk med overfylte rom og uorganiserte skap med garasje som rommer alt annet enn bil. I hvert program besøker de et hjem hvor et ekspert-team med kreativitet, utholdenhet og empati, skal hjelpe til med å sortere i rot og kaos.

I løpet av fem dager blir en gjort oppmerksom på hva man har, og hvordan man skal kvitte seg med ting som lenger ikke er i bruk. Noe vil repareres eller resirkuleres, mens andre ting vil gis bort eller kastes.

I tillegg vil ekspertene også utføre noen praktiske endringer eller forbedringer i hjemmet, ut fra deltakernes behov.

Innspillingen tar fem dager per husstand, og deltakerne får dekket hotell eller leilighet under innspilling.

For å søke må du bo på Østlandet.

Føler du kallet? Meld deg på her!