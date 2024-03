Røyking og reality: – Vanskelig å unngå

Det nye konkurransereality-konseptet til TV 2, «Spillet», har blitt en stor suksess blant det norske publikum. Hele én million seere har fått med seg den første episoden, og VG trillet terningkast fem i sin anmeldelse.

«Spillet» handler mye om at deltakerne må både tenke og spille taktisk. De filmes 24 timer i døgnet av flere titalls kamera, både innendørs og utenfor den gigantiske villaen.

Det seerne også får se, er deltakerne som ved flere anledninger tar seg en røyk. For selv om norske politikere og helsemyndigheter til stadighet forteller oss hvor skadelig røykingen er, stopper ikke det kjendisene fra å røyke på TV.

– Det er alltid noen som sender moralistiske meldinger når de har sett meg røyke på TV. Da tenner jeg meg bare en ny røyk, sier deltaker Danby Choi (30) til TV 2.

TENNER EN NY: Danby Choi bryr seg ikke om dem som kritiserer ham for å røyke på TV. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Bidrar til normalisering

Å se norske kjendiser røyke på TV er ikke noe nytt. «Farmen kjendis»-deltaker Anne-Kat. Hærland (51) krevde å ha tilgang på røyk, da hun deltok i programmet tidligere i år.

Slik er det derimot ikke i alle land. I Storbritannia har flere store realityprogrammer valgt å gå bort fra å vise deltakere røyke. Både «Love Island UK» og «Celebrity Big Brother», som begge er svært populære blant britiske seere, har gjort dette. «Love Island» valgte å gjøre det så tidlig som i 2018.

I Norge har et annet veletablert realityprogram valgt å gjøre det samme. For seere som følger med på «Paradise Hotel», et program med festing og fylla i monitor, vil ikke kunne se deltakere verken røyke eller snuse.

STOPP: Flere britiske realityprogram har gått vekk ifra å vise deltakere røyke i programmene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– For flere sesonger siden tok vi et aktivt valg om at vi ikke ønsker å glorifisere tobakksbruk på «Paradise Hotel», og vi viser derfor ikke dette på skjerm, sier programredaktør i Viaplay, Jonas Møller, til TV 2.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Erlend Bø, sier det ikke er ulovlig for norske TV-produksjoner å vise realitydeltakere røyke på TV. Han mener derimot at det er uheldig, og bør unngås.

Erlend Bø. Foto: Helsedirektoratet

– Så lenge det ikke dreier seg om produktplassering, vil det å vise at noen røyker ligge innenfor den redaksjonelle friheten til produksjonen av programmet. Dette er ikke i strid med tobakksskadeloven, sier han og fortsetter:

– Men når vi vet hvor helseskadelig og avhengighetsskapende røyking er, mener vi likevel det er uheldig at seerne, spesielt barn og unge, blir eksponert for røyking i TV-programmer. Vi mener dette bidrar til en normalisering av røyking, og kan føre til økt bruk av tobakksvarer.

– Jeg røyker når jeg vil

Å få ned tobakksbruken i Norge, spesielt bruken av røyk, har lenge vært et viktig tema for helsemyndighetene og politikere. I fjor kom det derimot frem at antall unge menn som sier de røyker «av og til» aldri har vært høyere.

For røyken har nemlig sett ut til å gjøre et «comeback», og blir igjen ansett som «kult». Dette fortalte Choi til TV 2 i fjor.

– Jeg røyker når jeg vil, det betyr ikke at du må gjøre det, sier 31-åringen om egen tobakksbruk i «Spillet».

FRITT LAND: Choi står for sin rett med å røyke på TV. Foto: «Spillet»/TV 2

– Ikke bare røyker jeg. Jeg snuser og drikker også. Av og til spiser jeg til og med usunt. Men jeg anbefaler ingen å begynne å røyke, snuse, drikke eller spise usunt. Ta ansvar for eget liv. Spis bedre og tren mer. Du må ikke gjøre hva alle andre gjør, fortsetter han.

Hvordan TV 2 velger å klippe programmet, vil ikke 30-åringen legge seg opp i. Men han hadde ikke godtatt retningslinjer fra produksjonen rundt egen konsum av røyk.

– Jeg ville motsatt meg slike krav. Det var mange nok regler i huset, og jeg vil for alltid kjempe for retten til det frie og myndige mennesket.

Komiker og skuespiller Henrik Fladseth (35) er også en av deltakerne som røyker i programmet. Han presiserer at han ikke røyker fast, men at han her gjorde det det mer for det «sosiale», og taktiske i spillet.

KJEFT FRA MAMMA: Moren til Fladseth var ikke fornøyd da hun så sønnen røyke på TV. Foto: «Spillet» / TV 2

– Jeg tok noen røyk med Danby for å skaffe meg innsikt og info. Dette er et sosialt spill, så kall meg gjerne en agent som infiltrerer miljøer – som i dette tilfelle var røykehjørnet.

Men ikke alle var begeistret for Fladseth sin bruk av tobakk i programmet.

– Mamma var ikke så glad. Jeg er jo for det at man skal være et «forbilde» og sånn, men samtidig er jeg sterkt imot å fjerne virkeligheten. Og så er det viktig å huske at vi ble filmet 24 timer i døgnet, og det som kommer frem er en liten del av alt som skjedde og ikke representativt for hvem man er som person, sier Fladseth.

FOR DET SOSIALE: Fladseth sier han ikke røyker, men kun i sosiale lag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vanskelig å unngå

Selv om Helsedirektoratet mener at å vise røyking i realityprogram kan bidra til å normalisere og øke bruken av tobakk, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl at det for dem er vanskelig å unngå.



– Det at røyking er helseskadelig vet vi alle. Når vi likevel velger å vise deltakere som røyker, så gjør vi ikke dette for å legitimere selve røykingen. Men når spillerne møtes i små grupper, oppstår det ofte viktig dialog som er vesentlig for oss å vise. Så lenge vi har røykende deltakere med i programmet, blir det da vanskelig for oss å komme unna å vise røyking på skjermen i et konsept som «Spillet».

Dahl sier at det var nødvendig for produksjonen å få deltakerne til å føle seg hjemme, ettersom de bodde i huset i tolv dager. Dette inkluderte også røykemulighetene.

– Det er også viktig for handlingen og dramaturgien i «Spillet» at ingen deltakere lurer seg vekk for å prate taktikk, der kamera ikke ser dem.

På spørsmål om TV 2 kunne tenke seg å forby røyking på skjermen, svarer Dahl følgende:

– Vi ønsker å vise minst mulig røyking i programmene våre, men i noen få settinger er det vanskelig å unngå.