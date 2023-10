Roy ble vraket av «Jakten»-Thomas – slik har han det nå

Sesongens «Jakten på kjærligheten» fortsetter å by på romantiske, humørfylte og tunge stunder.

For frier Roy Hægeland (36) knuses drømmen om å kapre bonden Thomas Steen (47) i mandagens episode.

Med blanke øyne og skjelven stemme, forteller Thomas at han må sende frieren hjem. Roy tørker tårene, tar kofferten fatt og reiser sin vei fra Enebakkneset.

RØK UT: Frier Roy Hægeland (t.h.) ble vraket av «Jakten»-bonden Thomas Steen i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

– Klarte ikke å være meg selv

Når TV 2 tar kontakt med Roy etter bondejakten, innrømmer frieren at han strevde med å komme ut av skallet sitt, og at hjemreisen derfor ikke var uventet.

– Jeg har ingenting å være skuffet over, men på det tidspunktet, så ble jeg lei meg. Jeg elsket å være på gården. Thomas er en fantastisk flott person. Det å skulle finne kjærligheten handler jo om å finne noen man ønsker å dele livet sitt med. Jeg opplevde nok at det gikk litt lettere for de andre frierne å åpne seg. De fikk bedre kontakt med bonden. Jeg klarte ikke å være helt meg selv under innspillingen, forklarer han, og fortsetter:

– Jeg er ikke vant til å skulle brøyte meg frem og ta plass i settinger hvor andre folk ønsker det samme målet. Jeg var også i en setting som krevde mye av meg.

36-åringen forteller at vennene hans i etterkant ble overrasket over at han var den sjenerte i gruppa.

– Jeg må innrømme at jeg er mye mer sprudlende, utadvendt og energisk til vanlig. Kameraene og hele settingen satte meg faktisk enda mer ut enn jeg hadde trodd – selv med kameraskrekk. Jeg skulle vel ønske at jeg rakk å mykne opp og være helt meg selv, men det var for kort tid for meg.

– Hadde du rukket å få følelser for Thomas?

– Det var en veldig rar boble å leve i. Man ble så presset på følelser og det gjorde nok at alt ble veldig forsterket i den perioden. Thomas er en flott fyr, som fikk meg til å løsne opp mer og mer. Han var flink til å se alle, og han har noen verdier rundt familie og dyr som jeg setter stor pris på. Jeg var absolutt blitt litt betatt av ham, og mulig de store følelsene kunne ha kommet for ham, om man fikk mye bedre tid.

– Vokst som person

Selv om Thomas ikke så en fremtid med Roy, har 36-åringen vokst mye på opplevelsen.

– «Jakten» har gjort meg rikere. Det å kaste seg ut i noe så skummelt som TV og følelser har gjort at jeg har vokst som person. Jeg har møtt masse fantastiske mennesker både foran og bak kamera. Det å søke kjærligheten i litt mer satte rammer har vært lærerikt. Jeg sitter dog igjen med en del kleine TV-øyeblikk, sier han.

Etter innspillingen er sørlendingen fortsatt fri og frank, men røper at han har fått en del meldinger i innboksen fra seere.

– Livet mitt er godt. Jeg har masse gode venner og familie rundt meg. Jeg har en god jobb jeg er glad i og fritiden blir fylt av mye gøy. Jeg er singel, og er klar for å finne meg en kjæreste og å skape et liv sammen om den rette dukker opp.

Roy har kontakt med både Thomas og de andre frierne i skrivende stund.

– Planen er å treffe flere av dem når jeg skal til Oslo neste gang, sier han.

– Sårt

Thomas begrunner blant annet valget med at han følte at han ikke ble ordentlig kjent med Roy på et dypere plan.

– Roy er helt super, og fortjener absolutt det beste. Men hos meg, fikk jeg ikke helt tak på ham. Alt ble så forsiktig, og det er helt greit til å begynne med, men til slutt må jeg ha noen som viser hva de står for, eller byr litt på seg selv, forklarer han til TV 2.

Da valget sto for tur og tårene kom, syntes bonden at situasjonen var tøff og kjip. På daværende tidspunkt hadde han et bedre bilde av hvem frieren var.

– Jeg syntes at det var vanskelig. Jeg følte at vi hadde fremskritt da. Jeg så hele tiden bedre og bedre hvordan han var, at han åpnet seg mer og mer, og var en morsommere og kulere type hver dag. Du ser at de prøver å gi av seg selv, så det var litt sårt da jeg sendte noen hjem.

Til tross for at det ikke ble søt musikk mellom Thomas og Roy, har de fått et godt kameratskap i ettertid.

– Vi har bare møttes raskt én gang etterpå, og har snakket sammen på telefonen flere ganger og sendt meldinger fra tid til annen. Det er kjempehyggelig, så Roy er en av de jeg helt sikkert kommer til å fortsette å være venn med. Drar jeg nedover til Sørlandet, skal vi helt garantert møtes for å ta en kaffe. Roy er en kul fyr, som absolutt alle likte, avslutter han.

