Til tross for at utroskapryktene har versert, er Rose Hanbury og ektemannen nære venner av prinseparet av Wales.

BLANT GJESTENE: Rose Hanbury og ektemannen, den 23 år eldre ektemannen David Cholmondeley i kappe, var naturlig nok til stede under kroningen. Her på vei inn Westminster Abbey for kroningen. Sønnen Oliver Cholmondeley var en av de åtte utvalgte «page boys»-guttene. Foto: NTB

Gjestene fra inn- og utland ankom den storslåtte kroningen av dronning Camilla (74) og kong Charles (75) i Westminster Abbey lørdag formiddag, og mange av dem fra det britiske aristokratiet.

Blant dem er Rose Hanbury (39) og den 23 år eldre ektemannen David Cholmondeley (62), den 7. marki av Cholmondeley.

Ekteparet er til stede på kroningen i kraft av å være nære venner av kongeparet, så vel som av prinseparet av Wales, Catherine (41) og WIlliam (40).

I DET GODE SELSKAP: Rose Hanbury (i hvit kjole) på vei inn til en bankett på Buckingham Palace sommeren 2019. Foto: Victoria Jones

Men vi skal ikke lenger tilbake tid enn fire år, da britisk og amerikansk presse ville ha det til at prins William hadde en affære med nettopp Rose Hanbury. Og også på sosiale medier florerte ryktene.

Utroskapsryktene gikk så langt at prins William hyret inn advokater fra advokatfirmaet Harbottle and Lewis for å få dem stoppet, skrev amerikanske Page Six den gangen.

EKTEMANNEN: David Cholmondeley, 7th Marquess of Cholmondeley, ble tildelt Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order (RVO) i mai 2022, for lang og tro tjeneste for dronning Elizabeth. Foto: Chris Jackson

Hertuginne Kate, som prinsesse Catherine ble titulert den gang, har vært god venninne med den tidligere modellen Rose, og familiene har også vært naboer i Norfolk. Ekteparet Rose og David bor nemlig i den staselige boligen Houghton Hall i Norfolk, bare en liten spasertur unna prinseparet av Wales' hus i Anmer Hall.

Men i 2019 ble det hevdet at vennskapet hadde kjølnet, og at hertuginnen hadde bedt ektemannen om «å fase» Rose vekk fra deres kongelige omgangskrets.

Det britiske kongehuset er kjent for å ikke ønske å kommentere rykter, og spesielt ikke av en slik kaliber. Og heller ikke i denne saken kom det offentlige uttalelser fra hverken Kensington Palace eller det øvrige britiske kongehuset.

Gjør ryktene til skamme

Men under kroningen gjør prinseparet av Wales og kongeparet alle utroskaps- og utfrysningsryktene til skamme – ved å invitere både Rose, markisinne av Cholmondeley, og ektemannen David Cholmondeley, den 7. marki av Cholmondeley til kroningen.

Og ikke bare dét; kongeparet har også utnevnt Rose og Davids sønn Lord Oliver Cholmondeley (13) som én av de åtte page boys-guttene som skal holde kongekappen opp altergangen under kroningsseremonien i Westminster Abbey.

PAGE BOYS: Prins George med Lord Oliver Cholmondley (t.v), Nicholas Barclay og Ralph Tollemache under kroningen i Westminster Abbey. De hadde fått det ærefulle oppdraget med å bære kongens kappe. Foto: NTB

I tillegg til Oliver har de også barna Lady Iris Marina Aline Cholmondeley (7) og Alexander Hugh George (13). Sistnevnte er tvillingbroren til Oliver.

Rose Hanburys bestemor Lady Rose Lambert var for øvrig brudepike da dronning Elizabeth, prins Williams bestemor, giftet seg med prins Philip i 1947.