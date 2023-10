Rørt av Alexandra Joner: – Det er ikke ofte

Artist Regina «Myra» Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) danset samba til låten Jerusalema av Master KG.



Tidligere bryter Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21) danset slowfox til låten All Of Me av John Legend.

TV-personlighet og stylist Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) danset samba til låten Hip Hip Chin Chin av Club des Bellugas.

Artist Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25) danset moderne til låten I’ll Be Waiting av Cian Ducrot.

Skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) danset cha cha til låten Never Gonna Give You Up av Rick Astley.

Artist og TV-personlighet Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24) danset paso doble til låten Uccen (DWTS Remix) av Taalbi Brothers.

Alle parene duellerte i en «Jive-a-thon» til låten You Can’t Stop The Beat – Hairspray Soundtrack (Glee Cast).