Spenningen er stor i tirsdagens episode av «Sommerhytta» når parene skal få et helt spesielt – og trolig etterlengtet – besøk.

Denne uken arbeider deltakerne blant annet med å få på plass bodene sine, og i den forbindelse får de besøk av nære og kjære, som skal bidra med litt dugnadshjelp.

Besøket fra venner og familie blir særlig spesielt for ett deltakerpar.

Unnskylder seg etter spesiell hendelse

Får giga-overraskelse

For selv om hyttebyggerne bruker all sin energi på å bygge flotte fritidsboliger, betyr ikke det at livet stopper på hjemmebane av den grunn.

Det får kameratene Petter Nohr (33) og Herman Winger Ramm (32) kjenne på i tirsdagens program.



Kjærestene deres, Martine og Mari, er svært fornøyde med arbeidet guttene har gjort frem til nå, og de fire drømmer seg vekk til en fremtid i den grønne hytta.

HEMMELIGHET: «Sommerhytta»-deltaker Herman Winger Ramm og kjæresten Mari har båret på en stor hemmelighet som avsløres i tirsdagens episode av oppussingsprogrammet. Foto: TV 2

Men plutselig bryter det ut fra Ramm:

– Vi vil jo ha masse senger til barna – nå er jo Mari gravid igjen.

– Hæ?! Fy faen, gratulerer, bryter det ut av kompisen Nohr.



Ramm hadde lenge visst om kjærestens graviditet, men ønsket å holde det skjult for arbeidsmakkeren frem til innspilling.

– Jeg har ventet litt på det rette øyeblikket, forteller 32-åringen i episoden.

Se reaksjonene på gravidnyheten i videoen øverst i saken.

FÅR GLADNYHET: I tirsdagens episode får Petter Nohr vite at kameraten Herman Winger Ramm venter sitt andre barn sammen med kjæresten. Her er Nohr og kjæresten Martine avbildet i «Sommerhytta». Foto: TV 2

Ikke vanskelig å holde det skjult

Overfor TV 2 deler Ramm hvordan det var å overraske bestevennen med den gledelige nyheten om at han skulle bli pappa igjen.

– Det var ikke så vanskelig å ikke si noe til Petter om graviditeten på hjemmebane, fordi vi begge var ganske oppslukt i det som skjedde på hyttefeltet. Jeg gledet meg til å overraske ham med det, så da gjorde det ikke noe å ruge litt ekstra på nyheten. Det føltes litt unaturlig å ikke skryte av Maris innsats overfor Petter. Det krever jo litt å ha eneansvar for en toåring mens man går gravid, men Mari fikset det helt ypperlig, sier han.

32-åringens partner var fire måneder på vei under overraskelsesøyeblikket i programmet.

I dag er «Sommerhytta»-deltakeren far til to, og gledes over å ha et nytt familietilskudd i heimen.

– Tilværelsen hjemme er veldig fin og til tider litt hektisk, så klart. Vi koser oss med en stolt storesøster og fornøyd lillebror. I sommer skal vi kombinere ferie og foreldrepermisjon, slik at vi får nesten tre måneder sammen hele gjengen. Det gleder vi oss masse til!

Får plutselig et uventet problem

Rørt og glad

Nohr – som mottok gladmeldingen – legger ikke skjul på at han ble rørt.

– Jeg ble først og fremst veldig glad. Det var en innmari koselig nyhet å få midt oppe i alt arbeidet vi la ned under innspillingen. Vi var ganske avskåret fra «virkeligheten» og hva som foregikk hjemme. Det var godt å få en så kul nyhet!, sier han til TV 2.

33-åringen uttrykker videre at han er glad på kameratens vegne, og setter pris på å ha gjengen i livet sitt.

– Jeg heier på Herman og Mari og deres lille, søte familie og unner dem et familiemedlem til. Jeg tenkte også at jeg er glad for å ha så bra folk rundt meg, og at jeg får mulighet til å være med å følge reisen til både barna, Herman og Mari. Jeg er jo veldig glad i den gjengen.

«Sommerhytta»-paret får brått trøbbel

Gravidnyheten inspirerte duoen til å fortsette å legge ned innsats i hyttedrømmen.

– Det forsterket bare ønsket om å vinne hytta enda mer. Vi la ned en enorm innsats og vi tenkte ofte på de hjemme. Vi vil jo dele hytta med familie, venner og samboerne våre – om vi vinner. Det var den aller største motivasjonen. Jeg husker vi ganske tidlig etter å ha fått vite at Mari var gravid, begynte å fleipe om hvor mange barnesenger vi kunne få plass til, avslutter Nohr.

Se «Sommerhytta» mandag til torsdag klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.