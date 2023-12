Røper nyhet: – Det lå i kortene

Denne høsten har TV-profil Jan Thomas (56) bemerket seg som programleder for datingprogrammet «Jakten på kjærligheten» på TV 2.

Nå kommer den gledelige nyheten om at 56-åringen, som nylig fridde til samboeren Harlem Alexander (35), skal lede neste sesong av det populære kjærlighetsprogrammet.

GOD STEMNING: Programleder Jan Thomas med «Jakten»-bonde Erlend Christoffersen under innspillingen av jubileumssesongen i 2023. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Til TV 2 forteller Jan Thomas at det lå i kortene at han skulle lede neste sesong, dersom det ble en ny sesong.

– Jeg visste jo at jeg hadde en mulighet til å få en ekstra sesong, dersom TV 2 valgte å gå for en runde til. Det sa jeg allerede ja til ved signering i fjor, forklarer han med et smil.

– En ære å bli spurt

Til tross for nedskjæringer i TV 2, blir det en ny runde til av «Jakten på kjærligheten» i 2024.

NY RUNDE: Jan Thomas ser på det det som en stor ære å få mulighet til å lede neste sesong av «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2 / Fremantle

Programlederen ser på «Jakten på kjærligheten», som til neste år er inne i sin 21. sesong, nærmest som en norsk institusjon å regne.



– Det var i utgangspunktet en stor ære for meg å bli spurt, og jeg kommer nok til å takke ja så lenge TV 2 vil lage en serie som handler om det viktigste jeg vet om; nemlig kjærlighet.

For Jan Thomas har jo selv god erfaring med å finne kjærligheten på TV, og ble sammen med samboeren etter deltakelsen i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020.

– Jeg har derfor førstehåndserfaring, som gjør at bønder og friere muligens kjenner seg enda mer trygge med tanke på å prøve det samme.

BARE ÉN FANT KJÆRLIGHETEN: Av årets bønder var det bare Sigrid Tolsby som fant kjærligheten på TV. Foto: Espen Solli / NTB

– Er du skuffa over at det bare ble ett kjærestepar etter årets sesong?

– Selvfølgelig hadde jeg håpet at alle bøndene skulle finne seg en livsledsager eller kjæreste. Men, noe jeg tror alle kjenner på, er at dette med å finne kjærligheten ikke er så enkelt. Det handler om ekte følelser. «Jakten på kjærligheten» er 100 prosent ekte. Vi gir ikke regi til verken bønder eller friere.

Jan Thomas hevder at det som skjer foran kamera, skjer helt naturlig.

– Man skal også huske at «Jakten på kjærligheten» ikke er et dramadrevet program. Det er et ektefølt program som handler om kjærlighet. Det som skjer, det skjer helt organisk. Ingen blir presset til noe.



– Selv om deltakerne ikke fant kjærligheten i dette programmet, har de kanskje åpnet dører som tidligere har vært stengt, legger han til.

Det var ett par som ble kjærester etter årets «Jakten på kjærligheten», og det varmer Jan Thomas' hjerte.

– Sigrid og Ben fant kjærligheten, og lever lykkelige sammen i dag. Det gjør meg veldig glad, sier han til TV 2.

Jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» er blitt godt tatt imot av TV-seerne, og Jan Thomas kan avsløre at de allerede har kommet i gang med planleggingen av neste års sesong.

– I denne runden falt alle brikkene på plass mellom produksjonsselskap og TV 2 mye raskere enn i fjor. Derfor kommer vi i gang med casting mye før, og det er nok en stor fordel, forklarer han.

Det betyr at han og produksjonen har mer tid på seg til å finne bøndene og frierne de mener er «riktige» for programmet.

– Jeg synes vi gjorde veldig mye riktig i år. Vi hadde en fantastisk sesong som uten tvil ble en seersuksess. Alle bøndene og alle frierne var modige og fantastiske mennesker.

Han mener at både produksjonsselskap og TV-kanal har store sko å fylle.

– Og dét skal vi klare, sier Jan Thomas optimistisk.

Ikke fremmed for å la seg overtale

– Har du en drømmedeltaker som du ser for deg at hadde passet perfekt inn i «Jakten»-konseptet?

– Jeg har ikke en spesifikk drømmedeltaker, nei, men jeg ønsker meg mennesker som virkelig, og helt på ekte, ønsker å finne kjærligheten. Som er villig til å åpne seg, og slippe oss inn i det mest sårbare og private.

Og 56-åringen har allerede sett for seg én potensiell ny bonde i neste sesong av «Jakten på kjærligheten» – nemlig den tidligere modellen og Playboy-redaktøren Wenche Steen (71).

SOM SØNN, SÅ MOR?: Både Jan Thomas og «Jakten»-frier Thomas Steen oppfordrer mamma Wenche Steen til å melde seg på neste sesong av «Jakten på kjærligheten». Her på familiegården i Enebakkneset. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hun er moren til «Jakten»-bonden Thomas Steen (48), som var med i jubileumssesongen.

– Dersom Wenche ble inspirert av Thomas' deltakelse, må hun for all del melde seg på. Wenche er et nydelig og fargerikt menneske, som fortjener å finne den store kjærligheten. Dersom dette programmet kan være en bidragsyter, tror jeg absolutt at Wenche kan få en helt fantastisk opplevelse ved å være med, sier Jan Thomas henrykt til TV 2.

Og den tidligere Playboy-redaktøren er ikke helt fremmed for å la seg overtale til å finne kjærligheten foran kamera.

– Vi får se på det, da! Jeg har ikke vurdert det seriøst, og det er egentlig litt fleipete sagt, men det hadde sikkert vært morsomt. Jeg er jo en sær, gammal kjerring, så det er litt uvisst hvordan det hadde gjort seg på TV.



DEN GANG DA: Thomas' mor Wenche Steen har både vært redaktør og forsidepike for den norske utgaven av Playboy. Her med Media Holding-gründer Sten Ture Jensen i 1997. Foto: Foto: Scott Olson / NTB

– Selv sære, gamle kjerringer kan finne kjærligheten?



– Jeg har skjønt det. Det finnes jo de som er på gamlehjem som også finner en partner. Men det sitter oppi hodet. Alder er et tall, og det påstår jeg, sier Wenche Steen til TV 2, og legger til:



– Det hadde blitt crazy TV. Det er det ingen tvil om, for jeg sier det jeg mener, uten filter.

– En nydelig reise



En av de mange erfaringene som Jan Thomas har gjort seg siden programleder-debuten i høst, er at mange blir sjokkert over hvor ekte konseptet faktisk er.

– Og over hvor involvert man blir. Hvor mye man faktisk kan miste kontrollen, og det er jo nettopp dét som er så fint. De som melder seg på skal få være med på en helt nydelig reise, hevder programlederen.

Noen ganger trenger man, ifølge Jan Thomas, kanskje et lite dytt fra en venn eller et familiemedlem, før man tør å gjøre drømmen reell.

– Jeg skal i alle fall sørge for, sammen med produksjonen å ta godt vare på alle sammen.

Han legger til:

– Det er veldig klisjé å si dette, men vi blir liksom en familie etter hvert som passer på hverandre. Og det er utrolig koselig og unikt.

Drømmer du om å finne livsledsageren din i «Jakten på kjærligheten»? Meld deg på her!