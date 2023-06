Røper nachspiel-trøbbel etter seieren

VINNER: Viggo Venn forteller feiringen etter seieren i nytt intervju. Han er klar på at det er sykt å se folk i alle aldre gå med gule vester – som er hans vante sceneantrekk. Foto: Dymond/Thames/Shutterstock

Et samlet mediekorps fra inn og utland forsøkte å få tak i Viggo Venn (34) da han søndag vant Britains Got Talent.

Men ingen lyktes med det.

Mandag kveld derimot, dukket han opp i Dagsrevyen, men det aller første intervjuet ga han til komiker-kompisene Lars Berrum og Martin Beyer Olsen.

– Dette var helt sjukt, ass. Det er helt koko. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg sier det først her, sier klovnen i podkasten «Berrum og Beyer snakker om greier».



Venn forklarte til programlederne at han nylig hadde våknet etter å ha tilbragt natten på diverse barer, og bevisst har ignorert alle medieforespørsler.

– Jeg er litt sånn overveldet.



Lars Berrum forteller at han nærmest føler at han selv har vunnet talentkonkurransen, etter å ha blitt nedring av media for en kommentar om Viggo Venn.

Komikerne sier smilende at de nå «endelig» får noe tilbake etter å ha surret sammen med klovnen i årevis på Fringe-festivalen i Skottland.

– At vi da kan sitte her som den mediebedriften «Berrum og Beyer snakker om greier» er, og kan få tak i deg.



Skal betale for gyngehest

I det nokså eksklusive intervjuet er programlederduoen svært nysgjerrige på hvordan det er å delta på et så stort program.

– Det er helproft. Det er folk som følger deg rundt og det er papparazzi. Det er helt bananas, slår Venn fast.



Flere har stilt klovnen spørsmål om hva han tror er årsaken til seieren. Under intervjuet sier 34-åringen at klovnerier passer godt i tøffe tider, og at det jo er litt tøft i verden nå.

Berrum mimrer tilbake til tiden da Venn fortalte at han skulle satse som klovn.

– Og som vi snakka om sist gang at du måtte be om penger fra faren din fordi du skulle kjøpe en gyngehest, sier Berrum, før Venn raskt svarer:



– Yes! Nå kan jeg betale tilbake pappa! Nydelig.



Kongsberg-mannen er nemlig 3,4 millioner kroner rikere etter BGT-finalen.

Ble kastet ut

Da seieren var et faktum delte han en klem med stjernedommer Simon Cowell.

– Vi fikk jo egentlig god kontakt, og fikk snakket litt oppå scenen der, men så var det inn i store biler med de da. De er jo helt megastjerner, det var jeg også for et lite øyeblikk, sier Venn om dommerpanelet.

Seierskvelden ble tilbragt med kjente og kjære fra Norge, men det gikk ikke helt som smurt, avslører klovnen i podkastintervjuet. Flere norske venner hadde tatt turen i anledning finalen, og planen for kvelden var klar.

– Vi hadde leid en AirBnB som vi skulle feire litt i, og holdt aviser og radio unna det rommet der. De ble kastet ut av det med en gang de kom. Så det ble ikke noe av.

Men utkastelsen virket ikke å sette en særlig demper på festen.

– Da måtte vi flytte oss hjem til oss, litt lenger utenfor sentrum. Men det var jo helt sinnssyk stemning da også, forteller Venn.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Venn, foreløpig uten hell.