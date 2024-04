Røper leiepris på Spania-villaen: – Galskap

At familien skulle gå for en bolig med så høy leiepris, hadde de ikke trodd selv.

I januar ble det kjent at Julianne Nygård (32), best kjent som Pilotfrue, og mannen Ulrik Nygård (43) skal flytte til solfylte Spania.

Nyheten kom etter at de i november hadde lagt ut Asker-boligen for salg. Familien skulle etter planen flytte til Fredrikstad, som er Juliannes hjemby.

Men det ble andre boller for familien Nygaard.

– Det blir ikke Fredrikstad på oss likevel. Vi har lagt en ny plan, og den nye planen er ikke engang i Norge, skrev hun på Snapchat i slutten av januar.



At valget til slutt falt på Spania, begrunnet influenseren med at hun og familien hadde sett seg lei det kalde klimaet i Norge.

– Det blir jo et nytt liv på en måte. Jeg er drittlei av klimaet her i Norge, det er kanskje litt kleint å si når det er skikkelig vinter nå.

I mars kunne 32-åringen også røpe at de har kjøpt en bolig i deres kommende hjemby, Albir. Det omtalte blant andre Se og Hør.

Huset vil, etter planen, stå klart i desember. Men fram til da skal de bo i en annen bolig i samme by.

Nå kan hun avsløre leiesummen for den midlertidige luksusvillaen de skal bo i.



– Jeg synes jo det er veldig mye

I en video på Snapchat røper influenseren at de vil betale 5000 euro, som tilsvarer rundt 58.000 norske kroner i måneden.

Hun informerer at strøm vil komme i tillegg til leiesummen.

– Jeg synes jo det er veldig mye for å være helt ærlig, innrømmer hun og fortsetter:



– Og vi kunne ha landet på noe billigere. Det finnes masse billigere alternativer, men da er det opp til enhver hva man har mulighet til og hva man vil prioritere.



Ifølge 32-åringen så familien i utgangspunktet på boliger som kostet rundt 3500 euro i måneden, men endte til slutt på nevnte bolig med 5000 euro i leiesum.

– Vi skal jo bo der i nesten et halvt år, hvert fall fem måneder. Kanskje vi må forlenge leien hvis huset vårt, som vi har kjøpt, ikke er klart. Men det får vi se på, forteller hun videre.



Hun legger ikke skjul på at man kan finne boliger til en billigere leiesum, men forteller at det også finnes mye dyrere.

– Vi så på en annen bolig som skulle ha rundt 6500 euro. Så den slo jeg fra meg. Den hadde ett soverom til, så det hadde vært gull verdt, men et sted må vi også sette grensen vår.

– Opplever at standarden er lav

Til God kveld Norge forteller influenseren at hun synes det er galskap å kaste så mye penger ut av vinduet hver måned.

– Samtidig føles det bra å få bekreftet at vi nok en gang har gjort en god investering på boligmarkedet med tanke på boligen vi har kjøpt i dette populære området, legger hun til.



Selv har 32-åringen inntrykk av at leiemarkedet i Albir generelt er dyrere enn i områdene rundt Albir.

– Jeg opplever også at standarden på boligene her er lavere enn i områdene rundt, noe som er grunnen til at vi må ut med mer i måneden enn hva vi hadde trodd for å få det vi vil ha.



På spørsmål om hvorfor hun og familien landet på akkurat denne boligen, tross den høye leieprisen, svarer hun:

– På grunn av beliggenheten og det at huset er nytt og fresht. Det handler om prioriteringer for oss som for alle andre. Vi prioriterer å bo med norsk standard i Spania, og det er ikke billig i Albir.

– Planlegger å bli boende

Familien har ingen planer om å vende tilbake til Norge med det første.

– Vi planlegger å bli boende i Spania for alltid, så får vi se om vi tenker annerledes om noen år. Norge drar vel ingen steder?

Til tross for at familien snart flytter til varmere klima, er det lite som forandres karrieremessig for Nygård-paret.

– Min jobb blir uforandret med tanke på at jeg kun jobber på internett. Ulrik kommer til å pendle fra Alicante fordi han ønsker å beholde basen sin i Oslo på Gardermoen.

Attraktivt område

Daglig leder i det spanske eiendomsfirmaet Easy Living Costa Blanca, Maria Mentzoni Eng, er familien Nygårds eiendomsmegler i Spania. Hun forteller at leiemarkedet i landet byr på prisvariasjoner.

Et av firmaets hovedområder er Albir. Hun forteller at byen er særlig attraktiv grunnet kort vei til sjø, restauranter og gode turmuligheter.

– Spesielt i Albir er det mangel på nyere boliger. Det bygges lite i forhold til etterspørselen, noe som blant annet gjør Albir attraktivt for investorer som ønsker å leie ut, forklarer Eng.

Videre forteller hun at Spania blir sett på som et trygt og attraktivt land å investere i, blant flere nasjonaliteter.

– Etter pandemien fikk vi også økt etterspørsel av kunder, da mange ønsket og hadde mulighet for å kunne jobbe hjemmefra – noe som har resultert i at det er flere yngre mennesker som kommer nedover enn tidligere.



God standard

Eng mener Nygård-familiens leiepris er «riktig» for området de skal bo i, ettersom etterspørselen er høy og tilbudet relativt lavt.

– Selvfølgelig kan man leie både dyrere og rimeligere boliger, men da Nygård-familien har barn som skal gå på skole i Albir og dette huset ligger kun en kort gangavstand unna, er dette midt i blinken.

Megleren mener Nygårds leiebolig holder en meget god standard, med økonomiske løsninger som solcellepanel. Den er i tillegg helt ny, med smakfull innredning og alt man trenger i et nytt hjem.

– Dette var nok viktig for familien, da de har en sønn som skal begynne på skolen kort tid etter de ankommer Spania.



Om boligen familien har kjøpt, sier Eng:

– Boligen de har kjøpt av oss ligger i samme området, men er større og med en høyere og mer skreddersydd standard. Her tror jeg de vil trives godt og nyte alt det gode Spania har å by på.