Røper identiteten: – Har vel vært en dårlig hemmelighet?

Lørdag var det duket for finalen av «Melodi Grand Prix» 2024, hvor det til slutt var bandet Gåte med låten «Ulveham» som stakk av med seieren.

Dermed er bandet årets norske bidrag i «Eurovision Song Contest» - Malmø i mai.

Mens Keiino med låten «Damdiggida» kapret andreplass, kom Erika Norwich (25) og Super Rob på tredjeplass med låten «My AI».

Helt siden konkurransen startet har det vært spekulasjoner i hvem som skjuler seg bak roboten, hvor blant andre artist Gaute Ormåsen (40), Erik Sæter (27) og Jørn Hoel (66) har blitt nevnt.

Nå har stemmen bak Super Rob avslørt seg selv.

– Fornøyd med en tredjeplass



Av Ormåsen, Sæter og Hoel er det førstnevnte som har blitt nevnt flest ganger.

Dette fordi det ikke er uvanlig for Ormåsen å gjemme seg bak en maske, da han var med i gruppa Subwoolfer, som vant den norske konkurransen i 2022 med låten «Give That Wolf A Banana».

Selv har han avkreftet ryktene i løpet av MGP-deltakelsen.

– Det er ikke meg, det er jo umulig. De som var i rommet da Tix og jeg ble intervjuet på TV, så jo at roboten var der samtidig, har han tidligere uttalt til God kveld Norge.



Nå har pipa fått en annen lyd.

I et innlegg på Facebook kommer 40-åringen med en gratulasjon til MGP-vinneren Gåte, samtidig som han skriver at han selv er fornøyd med en tredjeplass i konkurransen.

– Selv er jeg strålende fornøyd med tredjeplass med en låt jeg har digget siden dagen vi skrev den! Det har vel vært en dårlig hemmelighet?

TREDJEPLASS: Super Rob og Erika Norwich med låta «My AI» kapret tredjeplassen i årets utgave av Melodi Grand Prix. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det ironiske er at jeg ikke hadde planer om å være med selv, hverken før Subwoolfer eller denne gangen, vil egentlig skrive til andre, men var dum nok til å synge inn noen greier i mikrofonen igjen, deler han videre.

Videre forteller artisten at han ikke trodde låten skulle stikke av med seier, men var sikker på at den ville vinne streamingen.

– Noe vi har klart så langt i alle fall.

– Greit å si det som det er



I kommentarfeltet strømmer gratulasjonene inn.

Til God kveld Norge bekrefter Ormåsen at han var stemmen bak Super Rob, men forteller at han selv ikke stod på scenen under framførelsene.

– Det føles greit å si ting som det er, nå som konkurransen er over. Jeg var ikke i kostymet på scenen, det var en danser, sier han og røper:

AVSLØRT: Gaute Ormåsen var bak maska til Super Rob i «Melodi Grand Prix». Her er artisten avbildet da han tok av Subwoolfer-masken under finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim i 2022. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Men det er jeg som er stemmen og en av låtskriverne, skriver Ormåsen i en melding.

Videre forteller 37-åringen at det var fint å slippe å vise seg fram når man lager en slik låt som, ifølge han selv, «anmelderne og gamlingene» kommer til å hate.

– Men nå som plasseringen fra folket og juryen snakker litt for seg selv, føles det ok å innrømme at jeg har en finger med i spillet også denne gangen, sier han videre.