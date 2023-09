Røper flere utfordringer før operakveld: – Vanvittig ukomfortabelt

SNART KLAR FOR KLASSISK: Tone Damli Aaberge øver på tonene som må sitte under lørdagens opera Foto: God kveld Norge

I NRK-programmet blir artister utfordret i ulike sjangre, og det er hvert år knyttet særlig spenning til operasendingen.

Like før Tone Damli Aaberge (35) skal ut i den klassiske ilden, møter God kveld Norge henne på øving i Nydalen.

Med dansere på laget, og iført «Britney Spears-bøyle», synger hun seg gjennom låten «Les tringles des sistres tintaient» på scenen.

Synger på fransk

Låten er fra stykket Carmen og ble valgt ut av hennes fetter som er operasanger.

– Fransk er jo et språk jeg ikke kan. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt på sangen – kanskje 500 ganger, forteller Damli.

Oppgaven tar hun på stort alvor og har forberedt seg med sangtimer med fetteren.

– Men jeg har skjønt at man ikke blir operasanger over natten, liksom.



Stram kjeve og koreografi

– Hvilke tips fikk du fra ham?



FAMILIE-HJELP: Artistens fetter bidrar med opera-triks. Foto: God kveld Norge

– Blant annet hvordan man former munnen sin, forskjellen på klangen når man åpner munnen mer. Men jeg skjærer så mye tenner på natta så jeg klarer nesten ikke å åpne opp kjeven! Jeg er så stram, så det er også utfordrende.

– Du skal gjennomføre litt koreografi i nummeret. Du har danset litt tidligere?



– Jammen, jeg har jo ikke det, bryter Damli inn med, og utdyper:



UT AV KOMFORTSONEN: Å danse er ikke noe Damli brenner for. Foto: God kveld Norge

– Jeg tror bare en del av meg skulle ønske at jeg var en danser, men når det kommer til stykket så må jeg bare kalle en spade for en spade, for det er jeg ikke. Til og med de få trinnene vi hadde planlagt droppet vi fordi jeg blir ukomfortabel.

Helt annen form for sexy

35-åringen skal portrettere «Carmen» på scenen. En dame hun mener er en ganske vulgær «fristerinne» med brutale bevegelser.

– Og det er ganske langt unna slik jeg er som person. Det føles vanvittig ukomfortabelt.

– Jeg er jo vant til å stå og holde en mikrofon på scenen, men her har jeg den Britney Spears-bøylen, liksom. Og hvor skal man gjøre av hendene? Da svarer regissørene: «ja, men du må ta litt på deg selv», og jeg bare kjenner at jeg blir helt svett.

HVOR SKAL HENDENE? Undrer Damli. Foto: God kveld Norge

I 2012 skapte Damli overskrifter i samtlige medier for «Never look back»-musikkvideoen. Den har to millioner avspillinger på YouTube.



– Du var jo ganske sexy i den?

– Sexy og uskyldig kan jeg godt være. Det er nok mer min måte å være sexy på. Jeg er jo ikke en dame som går med utringning for eksempel, i hvert fall svært sjelden. Så dette er noe helt annet, men det er jo kjempegøy.

– Sliter du med å gå fullt inn i rollen som Carmen?

– Definitivt. Kanskje jeg bør ta meg et glass vin før jeg går på scenen, sier hun lattermild.

MORSOMT: Selv om sjanger og koreografi utfordrer er det . Foto: God kveld Norge

Ønsker sterkere toner

– En gjennomgående greie er at anmeldere mener at du skal trykke til mer med stemmen. Har du det med i baktankene til opera-kvelden, som jo virkelig er en «trøkke»-sjanger?

– Nå gjorde jeg jo det på rocken, for så vidt, og forrige gang også. Og da skulle jeg ikke «trøkke» på, så de får jo litt trykk her i alle fall. Låten har jo et spenn i rekkevidden, så forhåpentligvis …



– Jeg må bare treffe de tonene. Vi får se hvordan det går.



Damli fikk gode skussmål etter sin rocke-opptreden av «Piece of my heart». VG og Dagbladet trillet terningkast fire, mens NRKs anmelder det sto til en femmer.

ROCK: Damli har så langt vært gjennom egen sjanger, rock og norsk på norsk i «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

– På rocken så klarte jeg jo å gå litt ut av mitt gode skinn, så det kan jo hende at jeg får et eller annet over meg på lørdag også, vi får se. Men jeg må hjem og jobbe ja.

Slått seg til ro som «god nummer to»

Både i «Idol» og MGP i 2009 kom hun på andreplass – slått av Alexander Rybak.

LEKENT: Danserne og deres røde vifter får frem et smil hos den ferske operasangeren. Foto: God kveld Norge

– Føler du eller tenker på at det er en plassering du vil «slå?»

– Det siste jeg tenker på under sending er utstemmingen.

Hun forteller at uavhengig av hva resultatet blir, vil det være mulig å slå seg til ro med det.

– Jeg hadde nok ikke takket nei til å komme til finale. Jeg har jo et konkurranseinnstinkt også, men jeg føler ikke jeg har noe uoppgjort og er ganske happy med den andreplassen i sin tid. Det går bra, ja, en god nummer to.

Øvingen er over og operatonene skal snart fremføres for det norske folk.

– Hva blir fokuset under opptredenen?



FERDIG: 35-åringen virket fornøyd etter gjennomgang. Foto: God kveld Norge

– Det viktigste blir å ha det gøy, men ikke tulle det til. Kanskje prøve å tenke at denne sendingen er litt sånn frihelg – dette driver jeg ikke med, forventningene er ikke så store.

– Så man får prøve å bare ha det gøy med det. Jeg vil jo at folk skal se at jeg har jobbet med det, for det har jeg jo. Også prøve å være litt vulgær da, sier hun og ler.

Stjernekamp kan du se på NRK1 klokken 19.50 lørdag.