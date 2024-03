Røper ellevill sum for venninne-luksustur

Bianca Ingrosso (29) startet 2024 med å prioritere seg selv og sine nærmeste.

Influenseren har flere ganger vært ærlig om mental helse og at hun har vært farlig nærme den såkalte veggen. Det gjorde hun senest i talkshowet «Bergfeldt» denne uken.

Der kom det frem at hun ble utbrent i fjor høst. Det førte til en kroppslig reaksjon på et styremøte for selskapet.

– Jeg fikk ikke frem et ord, hørselen forsvant, synet forsvant, og jeg så bare prikker, gjengir Aftonbladet.

I slutten av januar dro hun med venninner til Tulum i Mexico, som har blitt en populær destinasjon for velstående og kjendiser.

Skuespiller Vanessa Hudgens giftet seg der i desember. Carina Dahl ferierte også her i januar.

Spandabel

Ingrosso og venninnene innlosjerte seg i en luksusvilla på 650 kvadratmeter i to uker, ifølge Expressen. Avisen skriver at leieprisen er på over 100.000,- per uke.

I YouTube-serien «Söndagsångest», med Malin Norlander, forteller 29-åringen åpent om utgiftene på ferieturen.

Der kommer det fram at hun betalte for alle utgifter, inkludert venninnenes, som endte på over en halv million svenske kroner, gjengir avisen.

Ingrosso er klar på at hun ikke synes det er kleint å prate om penger og spandering, men føler «ubehag» over at folk skal tolke det feil, og tenke at hun bare vil skryte.

Tar det ikke for gitt

– Jeg svarer bare på spørsmålene, sier Ingrosso og fortsetter:

– Men jeg bruker mye heller penger på sånt enn vesker og klokker. Minner, inntrykk.

Senere i intervjuet får entreprenøren spørsmål om hun har økonomi til å slutte å jobbe i dag, uten at det går på bekostning av hennes livsstil med hyppige restaurantbesøk.

– Ja. Det er klart at det føles flott, svarer Ingrosso, og legger til at hun har stor respekt for penger og aldri vil ta det for gitt, melder avisen.