Røper detaljer om forholdet – Slik møttes de

Hotellkongen Petter Stordalen (60) kunne i 2020 røpe at han hadde funnet kjærligheten med svenske Märta Elander Wistén (32).

Paret har tidligere snakket åpent om forholdet deres, og har ikke lagt skjul på den store aldersforskjellen.

Denne uken gjestet paret talkshowet «Bianca», med influenser Bianca Ingrosso (28) i spissen.

Der avslører paret en rekke detaljer om forholdet, blant annet hvordan de møttes.

– Jeg må bare snakke med det håret

Det var under den årlige Almedalsuken på Gotland, at hotellkongen og hans framtidige kjæreste først fikk øye på hverandre.

Ifølge Stordalens kjæreste, Märta, hadde hotellkongen krasjet personalfesten hun var på med jobben sin.

Deretter vendte 32-åringens kollega seg mot henne og sa «du, det er noen som stirrer på deg der borte», hvor Märta svarte «han får komme bort hit om han vil det».



FØRSTE GANG: Petter Stordalen og kjæresten Märta Elander Wistén gjorde sitt første intervju sammen, her på talkshowet «Bianca» med Bianca Ingrosso. Foto: Discovery / Warner Bros

Det tok imidlertid ikke lang til før Stordalen var på vei mot Wistén, som ifølge henne kun tok tre minutter.

Ifølge Strawberry-eieren sto både han og 32-åringen på hvert sitt bord og danset – og det var da han fikk øye på henne.

– Jeg så bare et stort hår, og tenkte «jeg må bare snakke med det håret», innrømmer han.

Ble forelsket under pandemien

Stordalen og Wistén endte opp med å prate sammen i tre timer, og hadde det «superkult» hele kvelden.

I etterkant møttes duoen flere ganger i Stockholm, før 60-åringen så inviterte henne til Oslo for en helg.

Men en helg ble til 102 dager, ifølge Stordalen, som forteller at Norge gikk i «lockdown» midt i Wisténs norgesbesøk.

Svensken ble dermed igjen i Oslo, og duoen fikk tilbrakt masse tid sammen.

Hotelleieren legger ikke skjul på at det betydde mye for han.

– Det var et stort lyspunkt hver dag når jeg våknet. Jeg tenkte at jeg var verdens heldigste mann, helt til jeg kom på at jeg var i en pandemi. Men Märta ga meg masse energi og hjalp meg med å komme meg gjennom den situasjonen, forteller han.

Det er, som nevnt, 28 års aldersforskjell mellom paret, og i episoden legger heller ikke Stordalen skjul på det.

Han forteller at det som er vanskelig med å være forelsket, er at «disse tingene forsvinner».

– Rent statistisk kommer jeg jo til å dø lenge før Märta, sånn er det jo bare. Men fram til det, så skal jeg kjempe på.