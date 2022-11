Røper detaljer om bryllupet

FORLOVET: I mai annonserte Anniken Jørgensen at hun og kjæresten, Theo var blitt forlovet. Under torsdagens ELLE-galla dukket de opp sammen på rød løper. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Torsdag kveld gikk den store ELLE-gallaen av stabelen på Sommerro i Oslo. På den røde løperen møtte God kveld Norge influenser og tidligere Bloggerne-profil Anniken Jørgensen (26) sammen med sin forlovede, Theo.

Det var i mai at den tidligere «Bloggerne»-profilen avslørte at hun og kjæresten var blitt forlovet.

Nå forteller hun God Kveld Norge at de snart skal i gang med å planlegge bryllup, og ønsker seg ut i naturen.

– Noe veldig enkelt, noe klassisk. Veldig meg. Det blir nok et skogsbryllup, jeg vil ut i skogen, sier Jørgensen til God kveld Norge.

Leter etter bryllupsplanlegger

I et Instagram-innlegg fra september skriver Jørgensen at hun og forloveden har vært sammen i ett og et halvt år. Selv om det ikke tok lange tiden for paret å forlove seg forteller de at de ønsker å ta seg god tid til å planlegge den store dagen.

– Det har skjedd veldig lite siden vi bestemte oss for at vi skal gifte oss, men vi skal fortsatt gifte oss, ler Theo.

– Kanskje om to år, legger Jørgensen til.

Til tross for at influenseren ser frem til å gifte seg, annerkjenner hun at tiden frem mot den store dagen kan bli ganske hektisk.

– Jeg skjønner ikke hvordan man skal ha tid til å gifte seg. Jeg tenker at vi må finne oss en bryllupsplanlegger, fordi jeg kan ikke gjøre all denne planleggingen selv, sier hun om den hektiske tiden fremover.

Første jul sammen

Jørgensen bekreftet først i september i fjor at hun hadde fått seg kjæreste, og to måneder senere avslørte Bloggerne-profilen at de var blitt samboere.

Til God kveld Norge sier Jørgensen at denne julen blir hennes første sammen med forloveden.

– Vi skal hjem til foreldrene mine på julaften, og til familien til Theo på lillejulaften, sier Jørgensen.

Videre forklarer influenseren at årets jul blir veldig annerledes fra hennes vanlige feiring.

– Jeg pleier jo å feire jul med mamma og pappa, så vi er veldig få. Theo pleier jo å ha litt mer familie tilstede, men det blir veldig koselig, sier Jørgensen.