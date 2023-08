Ron Cephas Jones er død

Det skriver magasinet People natt til søndag norsk tid, som har fått dødsfallet bekreftet gjennom en representant for skuespilleren.

Den prisbelønte skuespilleren døde etter langvarige problemer med lungene, ifølge magasinet.

– Gjennom hele karrieren har varmen hans, skjønnheten, rausheten, vennligheten og hjertet rørt alle som var heldige å kjenne han, sier representanten overfor magasinet.

FLER EPRISER: Jon Cephas Jones har funnet flere priser gjennom tidene, deriblant Emmy-prisen i 2018 og 2020. Foto: Richard Shotwell / AP

Ron Cephas Jones er mest kjent for rollen som William Hill i filmen This Is Us. Jones har vunnet flere Emmy-priser gjennom tidene, både i 2018 for filmen This Is Us og i 2020.

Datteren til Jones, Jasmine, fikk sin første Emmy-pris i 2020, noe som gjorde dem til det første far- og datterparet som hadde vunnet den samme prisen samme år.

FAR OG DATTER: Jasmine og Ron Cephas Jones vant hver sine Emmy-priser i 2020. Her presenterer de årets nominerte for ledende roller i 2018. Foto: Danny Moloshok / AP

Under et intervju med magasinet Today i 2022, snakket skuespilleren ut om den tøffe tiden etter at sykdommen ble et faktum. Overfor bladet var han tydelig på at scenen motiverte ham til å ta kampen.

– Hele livet mitt har vært dedikert til scenen. Tanken om å ikke opptre igjen virket verre enn døden, sa han under et intervju i 2022.