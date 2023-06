Romanserykter: «Gøy og flørtende»

For et år siden ble det kjent at verdensstjernen Shakira (46) og fotballstjernen Gerard Piqué (36) hadde gått hvert til sitt etter å ha vært et par i 12 år.

Nå svirrer ryktene om at Shakira skal ha funnet lykken på ny, denne gangen med Formel-1 føreren Lewis Hamilton (38). Det skriver People.

KOBLES TIL SHAKIRA: Formel 1-føreren Lewis Hamilton og Shakira skal ha funnet tonen. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AFP

«Gøy og flørtende»

Turtelduene skal angivelig blitt observert flere ganger i det offentlige rom, og en kilde sier til nettstedet at de holder det «gøy og flørtende».

Tidligere i år ble artisten og Formel 1-føreren observert sammen på båttur med venner. Ikke nok med det, Shakira var også på plass under Spanias Grand Prix i Barcelona.

Etter løpet skal Hamilton og artisten ha vært med hverandre.

«De tilbringer tid sammen og holder på å bli kjent», sier kilden til People.

Selv har verken Shakira eller Hamilton uttalt seg om den angivelige romansen.

Stikk til eksen

Shakiras eksmann, Gerard Piqué, har også funnet lykken etter at han og Shakira satte strek over det 12 år lange ekteskapet.

Han tilbringer nå dagene sine med 23 år gamle Clara Chia Marti.

Det gikk ikke Shakira hus forbi: I januar i år kom hun med singelen «BZRP Music Sessions #53», hvor hun latterliggjør eksen og hans nye flamme.

I sangen, som hun har med DJ-en Bizarrap, synger hun følgende:

«Jeg tar deg ikke tilbake, ikke om du gråter, ikke om du kneler»,

Og:

«Jeg er verdt to 22-åringer»

«Jeg var «out of your league», og derfor er du nå sammen med noen på ditt eget nivå».

«Du byttet ut en Rolex med en Casio».

«Du byttet ut en Ferrari med en Twingo».

I teksten synger Shakira om at eksmannen har gått fra en Rolex til en Casio, hvor hun angivelig mener han har senket egen standard. Linjen er også en klar referanse til eksmannens Casio-samarbeid.

Sammen har eksparet to barn, Sasha (8) og Milan (10).