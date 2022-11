Røk ut rett før finalen: – Jeg angrer på mye

Etter et langt opphold på både Farmen og Torpet gikk årets fjerdeplass til Lasse Fredheim (26). TV 2 møter han etter tapet mot Henrik Eijsink (26), innrømmer haugesunderen at det føles surt.

Etter flere, ofte turbulente, uker på Li gård var slaget tapt. Selv har 26-åringen deltatt i over ti konkurranser i løpet av oppholdet, og derfor vært en av dem som har måtte kjempe hardest for plassen sin.

– Jeg fikk den sure fjerdeplassen. Men jeg tror det hadde vært enda surere å få en tredje- eller andreplass. Så det var like greit å ryke i dag, konstaterer 26-åringen.

Etter elleve uker på gården har Lasse vært gjennom både oppturer og nedturer, og har til tider vært en av de mest utskjelte deltakerne i sosiale medier. Til TV 2 innrømmer han det er ting han angrer på.

Til tross for dette, som Farmen-seerne har sett gjennom høsten, fikk Lasse også en svært nær relasjon til meddeltaker Andrea Marie Rosli (24).

– De sterkeste følelsene har jeg nok fått for Andrea. Det er det ingen tvil om, sier han til TV 2.

Se hva Lasse har å si om Farmen-exiten og forholdet til Andrea øverst i saken.

FØLELSER: Lasse innrømmer han fikk følelser for Andrea inne på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Sterke følelser

Etter kokkekonkurransen var det bestemt at Lasse og Henrik skulle møte hverandre i en av de heftigste gårdskonkurransene; smia. Her gikk det ikke like raskt for Lasse, som det gjorde for motstander. Det mener han ikke var en overraskelse.

– Jeg føler mitt Farmen-opphold røk i smien. Det var en varslet katastrofe, forteller han og legger til det føles greit å tape for en verdig konkurrent som Henrik.

TV 2 spør om det er Henrik han unner å vinne Farmen, eller om han ønsker seieren går til en av de andre, smiler han lurt før han svarer:

– Jeg håper selvsagt at Andrea vinner Farmen. Jeg har satt alle pengene mine på henne, og hvis hun vinner så kan jeg kanskje få en liten smaksprøve av både hytte og bil.

– Hvorfor skal du få en smaksprøve av den premien da?

– Jeg håper jo at mitt forhold til Andrea er såpass bra at jeg kan sitte på i Skoda Enyaqen og kjøre opp til hytta, det hadde vært veldig gøy. Men akkurat hvor mitt forhold til Andrea bærer i 2022, har nok ingen av oss svaret på. Men vi kommer uansett til å forbli gode venner, svarer 26-åringen.

Lasse forteller han har fått mange gode relasjoner inne på gården, men ingen av dem kan måle seg med relasjonen han har bygget opp med Oslo-jenta.

MER ENN VENNER?: Om paret ender opp med å være mer enn venner vil de finne ut av på utsiden av Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg har gode relasjoner inne på gården, men de sterkeste følelsene har jeg nok fått for Andrea. Det er det ingen tvil om. Så jeg gleder meg veldig til å bli kjent med Andrea også i 2022, sier han og smiler.

Angrer på mye

Til tross for at forholdet mellom Andrea og Lasse har vært 26-åringens trygge havn på gården, er det ikke alle relasjoner som har gått like knirkefritt. Spesielt forholdet mellom Lasse og Hashar var svært turbulent til tider.

Hashar slet med forholdet hans til flere av de yngre deltakerne, som resulterte i at det det gikk hardt utover hans mentale helse. Derfor valgte Hashar å trekke seg.

– Hashar og jeg har hatt et veldig berg-og-dalbane forhold her inne. Vi gikk flere lange turer det siste døgnet før han trakk seg, og snakket om hvordan han hadde følt seg behandlet. Og oss andre fikk gjort det samme til ham.

KREVENDE: Lasse har flere ganger hatt det krevende på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Lasse har tidligere blitt anklaget for å være «hykler» av noen av de andre deltakerne. Dette var grunnet oppførselen hans da han kom inn som vinner av Torpet, i motsetning hvordan han behandlet dem som kom tilbake på samme måte senere i sesongen.

Dette er noe 26-åringen angrer på.

– Jeg angrer på mye. Da, jeg kom inn igjen på Farmen etter to ukers feriekoloni med «Rob» på Torpet, hadde jeg ekstremt overtenning, som påvirket en sliten gruppe. Så da klarte vi å irritere på oss mange. Det er ikke tilfeldig at jeg ble førstekjempe den uken, forklarer han.

– Historisk pinlig

Uken da Lasse kom tilbake fra Torpet oppsto det også en heftig krangel mellom Henrik, som var ukens storbonde, og haugesunderen. Etter Henrik valgte Lasse som førstekjempe, ble de to deltakerne stående og skrike til hverandre.

– Både Henrik og jeg er konkurransemennesker. I uke fem kranglet vi høylytt og skjelte ut hverandre. Han forsto ikke at jeg var stolt over å ha vunnet Torpet, og jeg mente han hadde gjort en rævva innsats som storbonde. Vi fikk virkelig høre det fra hverandre, men snakket ut etter tvekampen og la det bak oss.

– Siden det har vennskapet vårt bare vokst, konstaterer haugesunderen som anser Henrik som han nærmeste venn fra Farmen – med unntak av Andrea.

GODE VENNER: Lasse og Henrik utviklet et nært vennskap på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Denne sesongen har også vært historisk sammenlighnet med hvor mange ukesoppdrag forpakterne har fått underkjent.

Dette skapte en seerstorm, som anklaget deltakerne for å ikke tenke på dyrevelferd. Selv om Lasse omtaler rekorden som en «historisk pinlig rekord», mener han ansvaret skal fordeles.

– Jeg har egentlig sagt dette til Ivana og, men jeg tror hun er den dårligste storbonden i årets Farmen. Både i uke syv og ti så la vi ned arbeidet, men ikke klarte å få godkjent. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det skjedde i begge Ivana sine uker, avslutter han.

Farmen-opplevelsen ga Lasse sosial angst. Til TV 2 åpnet han opp om hvordan han oppdaget dette.

Farmen-finalen ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag 20. november kl. 20.