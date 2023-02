Røk ut av Torpet kjendis: –Uflaks

NB! Ikke les videre om du ikke har sett mandagens Torpet-episode.

Denne uken var det Aslak Maurstad (30) og Ingeborg Myhre (47) som skulle i kamp. Maurstad hadde nylig røket ut av Farmen kjendis, og måtte igjen kjempe for tilværelsen på Torpet.

Det var Maurstad som fikk velge gren, og forpakterne endte opp med å konkurrere i kunnskapskonkurranse.

Etter en intens kamp, var det Myhre som vant til slutt, mens Maurstad måtte forlate Torpet og dra tilbake til sitt vanlige liv.

TORPET: Erik Sæter (26) og Myhre har vært på Torpet siden dag én. Både Maurstad og Aurora Gude (30) kom fra Farmen gården. Foto: TV 2

Fikk hjelp

Da 30-åringen ankom Torpet, fikk han hjelp av tidligere utfordrer Aurora Gude (30) med å velge gren.

– Gude kom til meg tidlig i oppholdet og fortalte om hvilke grener jeg kunne velge mellom. De andre på Torpet fikk det til å virke som at vi ikke kunne snakke om det.

Maurstad visste at motstander Myhre hadde lest lite i gårdsboken, og tenkte han ville ha en fordel ettersom han hadde lest veldig mye.

Det ble dog ikke slik han hadde sett for seg:

– Jeg hadde veldig uflaks med det siste spørsmålet.

Den siste oppgaven i kunnskapskonkurransen var å beregne luftlinjen mellom Oslo og Torpet.

– Siden jeg ikke har lappen, er jeg ikke vant til å forholde meg til kilometer. I tillegg har Myhre kjørt strekningen fra Oslo til Torpet tidligere.

Når deltakerene ankommer Farmen og Torpet blir de kjørt til destinasjonen før innspillingen starter. Maurstad mener at han hadde dårlige forutsetninger til å svare riktig.

– Det var ikke nødvendigvis urettferdig, men jeg kunne nesten ikke vunnet.

Overrasket kjæresten

Da Maurstad måtte dra tilbake til det virkelige liv, overrasket han kjæresten sin.

DELIKATESSE: Maurstad beskriver måltidet med kjæresten som himmelsk. Foto: Privat

– Jeg fikk vennene hennes til å avtale å møtes et sted, slik at hun ikke hadde noen mistanker. Hun ble veldig overrasket og begynte å gråte, legge han til.

Etter tips fra kjendiskokken Trond Moi (53), som også befant seg på Farmen-gården, dro paret på det Moi mener er én av de beste restaurantene i Oslo.

Til slutt legger Maurstad til hvem han ønsker å se i finalen av Farmen kjendis:

– Det hadde vært veldig gøy om Aleksander Sæterstøl (27) og Christoffer Mørch Husby (33) står mot hverandre i finalen.

