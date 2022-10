Røk ut av Torpet: – Innerst inne ville jeg bare hjem

Hotelldirektør Stine Engen (42) – som røk ut av Farmen på søndag – måtte forlate Torpet etter bare to overnattinger, etter å ha tapt kunnskapskonkurransen mot Torpet-motstander Tore Haraldset (62).

– Innerst inne ville jeg bare hjem

Det var Engen som valgte, etter lang betenkningstid, å konkurrere i kunnskapsgrenen.

Før konkurransen startet, uttrykte hun et ønske om å bli værende på Torpet for å få mulighet til å kjempe om Farmen-seier.

GLAD: Tore Haraldset var svært glad da han vant kunnskapskonkurransen mot Stine Engen. Foto: Anton Soggiu

Men da hun tapte 2-0 mot Haraldset, tok hun nederlaget med ro og fatning.

– Jeg ble skuffa i et millisekund da jeg tapte konkurransen. Og så gikk det opp for meg at jeg skulle reise hjem. Innerst inne ville jeg bare hjem. Jeg hadde vært borte i åtte og en halv uke, og jeg savnet familien min, sier Engen til TV 2.

Hun visste at Haraldset hadde brukt mye tid på å lese gårdsboka, hvor alle spørsmålene var hentet fra.

– Jeg visste ikke svaret på noen av spørsmålene. Jeg bare fulgte magefølelsen og gjettet. Jeg er tydeligvis dårlig i konkurranser, sier hun og ler.

Hun er i dag glad over at Haraldset vant mot henne.

– Det var så fint å se hvor glad Tore ble da han vant. Jeg hadde jo fått oppleve Farmen-eventyret, men det hadde ikke Tore. Så det var helt greit å dra fra Torpet. Jeg gledet meg til å vende tilbake til 2022.

– Ble lurt av de andre

Overgangen fra Farmen til Torpet var stor for henne.

VINKER FARVEL: Stine Engen vinker farvel til Torpet etter å ha tapt kunnskapskonkurransen. Foto: Anton Soggiu

– Torpet er ikke sammenlignbart med Farmen i det hele tatt. Totalt annerledes, en helt annen energi. Torpet var et slaraffenliv sammenlignet med Farmen.

Engen ante ikke hvem Torpet-deltakerne Haraldset eller Vilde Vilde Aasmo (26) var – men hun kjente godt til tredjemann Benjamin Lien (32).

– Da jeg kom inn, forteller de meg at den tredje personen på Torpet, Cecilie, var på toalettet. Og så kom Benjamin ut. Jeg ble kjempeglad! Benjamin og jeg var ikke akkurat bestekompiser på Farmen, men jeg var så glad for å se et kjent ansikt, sier Stine Engen til TV 2.

Benjamin Lien røk ut av Farmen noen uker i forkanten, men har klart å klamre seg fast på Torpet. Han danket ut Cecilie Steensen Skovholt (43) i en kunnskapskonkurranse for en uke siden.