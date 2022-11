Røk ut av semifinalen i Skal vi danse: all stars

FORNEBU (TV 2): Paret måtte nøye seg med tredjeplass i årets all stars-sesong.

Skal vi danse: all stars

Saken oppdateres.

Lørdag var det duket for semifinale i Skal vi danse: all stars. Etter elleve intense uker sto stjernedeltakerne Cengiz Al (25), Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Aleksander Hetland (39) igjen på parketten på H3 Arena.

Denne novemberkvelden skulle semifinalistene knive om de to gullkantede finalebillettene i konkurransen. Kjendisene ga jernet, og leverte argentinsk tango og paso dobler som aldri før.

RØRENDE: Tidligere svømmer Aleksander Hetland dediserte den moderne dansen til dansepartneren Helene Spilling. Foto: Espen Solli / TV 2

Tok tredjeplassen

Etter at dommer- og seerstemmene var talt opp, var det klart at Al hadde sikret seg den ene finaleplassen neste lørdag.

Vasstrand og Hetland måtte derimot ut i en nervepirrende danseduell for å gjøre seg fortjent til den siste plassen.

Til slutt var det Hetland som måtte takke for seg, og som dermed havnet på den sure tredjeplassen.

– Jeg vil bare takke for en episk reise, sier 39-åringen under sendingen og skryter av både produksjonen og dommerne.

Forrige uke røk Nathan «Nate» Kahungu (26) ut av kvartfinalen.

Slik var semifinalen

Semifinalen av Skal vi danse: all stars ble underholdende så vel som neglebitende. Deltakerne og deres partnere danset to danser hver under sendingen – én dans bestemt av dommerne, og én selvvalgt dans fra tidligere i sesongen.

Treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) satte startskuddet for kvelden med en rå paso doble til «El tango de Roxanne» fra filmen Moulin Rouge!. Duoen ble belønnet med full pott – 30 poeng.

Blåste dommerne av banen: – Strålende!

Andre par ut var tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) og Helene Spilling (25). Partnerne dro til med en argentinsk tango til Bishop Briggs’ «River». De fikk 26 poeng.

Fikk kritikk for argentinsk tango: – Litt ustø

Skuespiller Cengiz Al (25) og Rikke Lund (27) danset en leken jive til Elvis-låten «Jailhouse Rock». Paret fikk toppscore – 30 poeng.

Dommerne i ekstase etter rå Elvis-jive: Gud, så bra!

Vasstrand og Mirenna leverte en heftig rumba til «Unstoppable» av Sia under den andre runden med dans. Makkerne fikk 28 poeng.

Full jubel i salen etter nydelig dans: – Gåsehud!

Hetland og Spilling danset moderne til David Guetta og Ushers «Without You». De fikk 26 poeng.

Leverte rørende og emosjonell dans til ære for Helene

Til slutt rundet Al og Lund det hele av med en imponerende paso doble til 2WEIs «Burn». Paret fikk nok en gang full pott.

Stående applaus etter rykende het paso doble: Du er kongen!

