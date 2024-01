Røk først ut av «Mesternes mester»: – Skuffende

– Jeg kjente på skuffelse. Det er alltid skuffende å ryke ut. Men så måtte jeg bare gå i meg selv for å ha det bra resten av oppholdet.

Det sier tidligere snøbrettkjører Stian Sivertzen (34) etter å ha røket ut av årets sesong av «Mesternes mester» på NRK.

Sivertzen røk ut i nattest mot tidligere fotballspiller Pål André Helland (34), hvor de konkurrerte i reaksjon.

– Nattesten var spennende og veldig intens. Du ser jo opp på disse lysrørene i opp til fem minutter. Vi hadde noen feilforsøk der også, jeg tror det var sju stykker før noen fikk poeng.

Havnet nederst

Snøbrettkjøreren legger ikke skjul på at det var godt å få nattesten overstått, i og med at det var såpass intensivt.

Etter å ha konkurrert i 90 grader, henging fra stang og hukommelse, havnet Sivertzen blant de nederste på poengsumlisten.

– Jeg gjorde det bedre enn forventet mot de andre deltakerne i 90-graderen og da vi skulle henge fra stang. Men når jeg ikke gjør det bra nok i hukommelse, hvor jeg forventet å gjøre det bra, så kan jeg ikke regne med å ikke havne i nattest.

– Vi skulle telle forskjellige ting. Der følte jeg at jeg hadde god kontroll, men jeg misset en ting, da begynte jeg å surre, forklarer han.



– Lært meg å gå igjen

Sivertzen innrømmer at det var utfordrende å begynne å konkurrere igjen. Han forteller at det «kom litt brått på».

Snøbrettkjøreren skadet seg alvorlig i 2009, noe som har gjort det ekstra utfordrende i noen spesifikke øvelser. Han har blant annet en skade som gjør koordinasjonsøvelser ekstra vanskelig.

– Jeg har lært meg å gå på nytt igjen og det gjør at mange nye øvelser, balanseøvelser spesielt, hvor jeg må flytte på beina, gjør det veldig utfordrende, forteller han.

– Jeg må ha gjort det mye for å bli god på det. Det er som en ettåring som skal lære seg å gå, jeg er på en måte der på en ny øvelse. Balansen i seg selv er det ikke noe i veien med, men koordinasjon, å flytte beina kjapt og sånne type ting, er vanskelig, legger han til.

Angrer på én ting

Sivertzen forklarer at han angrer på hvordan han trente i forkant av deltakelsen.

– Jeg trente mest kondisjon og styrke, for å få i gang kroppen ordentlig. Jeg burde kanskje fokusert mer på koordinasjonsøvelser, balanse og litt mer lek.

Han påpeker at han er vant med at det er forventet at han har god balanse, siden han har drevet med snowboard.

– Det er jo aldri en fordel, i hvert fall ikke når du får et stempel for å være god i balanseøvelser fordi du er snowboardkjører. Men det har jeg levd med i mange år nå.