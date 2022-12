Rod Stewart i sorg: – Mistet to av mine bestevenner

Onsdag fortalte Rod Stewart (77) at hans bror Bob er død. Det skjer litt over to måneder etter at mistet broren Don.

På Instagram skriver Stewart at det er «med stor sorg» han annonserer tapet av Bob tirsdag, og legger til:

– Han slår følge med min bror Don på den største fotballbanen i himmelen. Jeg har mistet to av mine bestevenner i løpet av to måneder. Hvil i fred Don og Bob, uerstattelige kompiser.

I kommentarfeltet har flere kjente personer delt sin medfølelse til 77-åringen, blant andre skuespiller Sharon Stone (64): «Jeg er fryktelig lei meg for ditt tap min venn», skriver hun.

«Da Ya Think Im Sexy»-sangeren er den yngste i søskenflokken på fem, hvor han har to gjenlevende søstre, skriver LA Times.

Samme dag som Dronning Elizabeth døde, 8. september, fortalte Stewart at broren Don hadde gått bort, 94 år gammel.

I et innlegg på Instagram beskrev han de siste to døgnene som «svært emosjonelle». Samtidig kom han med en hyllest til den avdøde monarken:

– En skinnende stjerne som aldri vil forsvinne i våre hjerter og sjeler. For et privilegium det var å opptre for henne. Mine dypeste sympatier til kongefamilien. Gud bevare kongen.