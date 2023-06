Rockestjerne har fått kreft

KREFTSYK: Queens of the Stone Age-stjernen Josh Homme er kreftssyk. Her fra en konsert i Los Angeles, desember, 2017. Foto: KEVIN WINTER/Scanpix

Josh Homme, vokalist i bandet «Queens of the Stone Age» er optimistisk etter en operasjon.

I et intervju med musikkmagasinet Revolver forteller Josh Homme (50), sanger og frontfigur i «Queens of the Stone Age», at han i fjor ble diagnostisert med kreft.

Operasjon

Han har gjennomgått en operasjon og beskriver den som vellykket.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg skal komme meg gjennom dette her, sier Josh Homme til Revolver.

Han avslører ikke i intervjuet hva slags krefttype han er rammet av, men forteller at han har mye smerte.

EUROPATURNE: Queens of the Stone Age under en konsert i Las Vegas til ære for Ozzy Osbourne, mai, 2007. Foto: STEVE MARCUS/Scanpix

– Jeg sier aldri at det ikke kan bli verre. Jeg sier aldri det, og jeg skulle ikke råde noen å gjøre det. Men jeg sier at det kan bli bedre. Kreft er bare prikken over i'en i løpet av en interessant periode, forteller rockestjernen videre.

Europaturné

«Queens of the stone age» er aktuelle med albumet «In times New Roman» som slippes 16. juni.

Dette er det amerikanske rockebandets åttende album i rekken. I sommer reiser bandet på europaturné med Roskildefestivalen i Danmark som et av konsertstedene.

De kommer ikke til Norge denne gangen.



Robotrock

Bandet ble opprinnelig dannet under navnet Gamma Ray av gitaristen Josh Homme i Palm Desert, California.

Bandet har utviklet en musikkstil basert på tunge gitar-riff som Josh Homme selv har beskrevet som «robotrock». Han har sagt at han «ønsket å skape en tung lyd basert på en solid jam, og bare banke det inn i hodet ditt».