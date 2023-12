Rockelegendene «Kiss» får avatarer

Rockebandet «Kiss» har hatt sin aller siste opptreden i New York. Det blir imidlertid ikke slutten for bandet.

I mars kom nyheten om at det amerikanske rockebandet «Kiss» skulle gi seg etter en 50 år lang karriere.

– Kiss ble født i New York City, på 23. Street, for et halvt århundre siden. Det blir et privilegium og en ære å sette punktum for turnélivet i Madison Square Garden, ti kvartaler bortenfor der vi først startet, het det i en uttalelse fra bandet, ifølge Entertainment Tonight.

Lørdag spilte rockebandet sin aller live-opptreden i Madison Square Garden i New York.

Det er imildertid ikke det siste fansen kommer til å se av bandmedlemmene Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer og Tommy Thayer.

«Kiss» vil nemlig leve videre som digitale avatarer. Nyheten delte bandet selv under deres siste konsert.

Det skriver blant annet Sky News.



Avatarene, kalt for Demon, the Starchild, Catman og Spaceman, er produsert med motion capture-teknologi av Industrial Light & Magic.

Selskapet ble grunnlagt av «Star Wars»-skaperen George Lucas, og har jobbet med filmer som «Jurassic Park», «Indiana Jones», «Harry Potter» og «The Avengers».

Også det svenske firmaet Pophouse Entertainment har vært involvert i prosjektet. Firmaet jobbet blant annet med avatarene som ble brukt i «Abba Voyage»-showene i London.

Vokalist i bandet, Paul Stanley, uttalte på konserten at avatarene er komplett med deres ikoniske sminke, og sa at han ønsket «å se Kiss udødelig».



– Det vi har oppnådd har vært fantastisk, men det er ikke nok. Bandet fortjener å leve videre, fordi bandet er større enn oss, uttalte han.



Avatarene vil være tilgjengelige for live-show rundt om i verden, og på digitale plattformer.

Bandets bassist, Simmons, sa at bandet kommer til å dra steder de «aldri har drømt om tidligere».

Gjennom sin karriere har bandet vært på mer en 30 turnéer og solgt mer enn 100 millioner album over hele verden. De har også fått 30 platinaplater og 28 gullplater bare i USA.