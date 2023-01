Robin (36) overlevde marerittet – nå kommer broren med rørende gest

Rasmus Thallaug (30) skal kjempe om seieren i Melodi Grand Prix. Motivasjonen bak deltakelsen er å hedre to familiemedlemmer, deriblant broren Robin Vedvik Helmersen (36).

Onsdag 4. januar ble årets deltakere i Melodi Grand Prix (MGP) lansert.

Totalt 21 sangere og band skal kjempe om seieren, deriblant Thallaug.

Han skapte kanskje mest oppmerksomhet av alle rundt bekledningen sin, fordi han stilte opp i badekåpe på den røde løperen. Da publikum fikk se ham i det kreative kostymet, var det flere som måpte.

– Det handler bare om at jeg ikke var helt klar! NRK sa at jeg skulle ta på noe jeg følte meg komfortabel i, så da gjorde jeg det, sier han lattermildt til TV 2.

Han skal delta med låten «Tresko» i den første delfinalen, som sendes på NRK lørdag 14. januar.

HEDRER BROREN: Thallaug skapte stor ståhei på den røde løperen, da han dukket opp i morgenkåpe. Selv om kostymet var morsomt, var budskapet mer seriøst. Foto: Erik Edland/TV 2

Låten er laget for å hedre broren hans, Robin Vedvik Helmersen.

– Årsaken bak deltakelsen handler egentlig mest om at jeg vil fremme budskapet mitt. Skiltet hvor det står «#tresko-challenge» er inspirert av broren min sin historie, og hans kamp fra 2010.

Helmersen lå fem måneder i koma etter at han fikk en isbit i hodet. Da han våknet, fikk han beskjed om at han aldri ville kunne gå igjen. Historien til Helmersen skapte mye mediehistorie for noen år siden, og han gjestet blant annet God morgen Norge.

– Mest positive personen

Etter syv år med intenst arbeid, både fysisk og psykisk, lærte han å gå igjen, selv om han fortsatt bruker rullestolen som et virkemiddel. Han har også fått tilbake taleevnen, og har de siste årene blitt omtalt som et stort forbilde for handikappede.

Se hvordan broren reagerte, da han fikk vite at broren dediserte sitt MGP-bidrag til ham i videoen øverst i saken.

– Hva Robin har fått til, er vanvittig. Han er den mest håpefulle og positive personen du noensinne kan møte.

Poenget med den såkalte #tresko-challengen er rørende. Thallaug sier at dersom broren hans kan klare å reise seg, og hoppe når «tresko» synges i refrenget, så kan alle få det til.

Dermed er låten laget for å minne folk på den imponerende reisen til broren, og vise at alt er mulig dersom man jobber hardt.

Paradise Hotel

Thallaug er ikke et ukjent syn for TV-seerne.

I 2014 hadde Paradise Hotel en sesong helt utenom det vanlige. På deltakerlisten var nemlig flere skuespillere.

Thallaug var en av disse skuespillerne, og hans rolle var å late som at han var en håpløs romantiker.

– For ni år siden var jeg skuespiller på Paradise Hotel. Det var en av de mest intense og fantastiske opplevelsene jeg har vært med på i hele mitt liv. Jeg fikk to uker i Mexico med skuespill, og alle i crewet var fantastiske.

NOEN ÅR SIDEN: I 2014 var Thallaug med i den eneste Paradise Hotel-sesongen som har hatt med skuespillere. Foto: Anton Soggiu/TV 3/Pressebilde

Jobben hans var å bli superforelsket i deltakeren Simone Boyle (28), som ikke visste at Thallaug var innleid som skuespiller.

Etter å ha kjent Boyle noen dager, forklarte han at han ønsket å få barn med henne. Dette resulterte i hva Se og Hør omtalte som «et av årets pinligste TV-øyeblikk», nettopp fordi skuespillet var så troverdig at partneren trodde på ham.

Å ha bakgrunn fra Paradise Hotel er ikke noe å kimse av. Da Paradise Hotel-vinner Stian «Staysman» Thorbjørnsen deltok i MGP i 2014, havnet han på en respektabel tredjeplass.

– Jeg må ta en prat med Staysman om det! Jeg må få noen tips.

LEGENDE: Anita Thallaug har deltatt i Melodi Grand Prix med syv forskjellige låter. Foto: Arild Hordnes / NTB

Gode MGP-gener

Syns du etternavnet Thallaug lyder kjent? Da er du kanskje en Melodi Grand Prix-fan.

Bestemoren hans, Anita Thallaug (83), vant Melodi Grand Prix i 1963 med låta «Solhverv».

– «Mommo» kom seg jo til Eurovision, men havnet på delt sisteplass. Oddsen er god for meg, sier han spøkefullt.

GODE VENNER: Thallaug og bestemoren, Anita Thallaug, har et godt forhold. Sistnevnte har vunnet MGP før. Foto: Privat

Han avslører at en av årsakene til at han er med i konkurransen, er å hedre bestemoren.

Han er også i et forhold med Farida Bolseth Benounis (32), som i fjor deltok i MGP med låten «Dangerous».

I tillegg til å være kreditert som låtskriver på «Dangerous», var han også med kjæresten på scenen – hvor han spilte på et brennende piano.