Risikerer livet – dette sier mammaen om stuntet

Denne uken satte Frank Løke (43) kursen mot Mount Everest for å bestige verdens høyeste fjell uten oksygentilførsel. Løke har tidligere nådd toppen av fjellet med hjelp av oksygen, samt besteget Aconcagua i Argentina og K2, verdens nest høyeste fjell.

Førstkommende tirsdag starter Mount Everest-ekspedisjonen, og hvis alt går som planlagt vil Løke bestige toppen i midten av mai.

Moren til Frank Løke, Hilde Løke (71), forteller til TV 2 at hun ikke er redd for sønnen som nå setter helse og liv i fare.

STOR UTFORDRING: Frank Løke forklarer til TV 2 hvordan han skal bestige Mount Everest uten oksygen Foto: Goran Jorganovic/TV 2

– Jeg sier alltid til Frank at Gud er med deg, og da stoler jeg på at han er med på turen. Jeg er kristen og takker gud for at han passer på, og Frank tror på det selv. Nylig kjøpte jeg et gullkors som han bærer med seg på ekspedisjonen, forteller Hilde Løke til TV 2.

Beste måltid

På søndag, dagen før Frank reiste til Himalaya, måtte Hilde lage hans favorittmåltid, som er surret svinestek med surkål – og riskrem med rød saus til dessert. Da koste han seg skikkelig, forteller mor Løke til TV 2.

I forkant av Frank Løkes vågale ekspedisjon, har mange hjemme i Sandefjord spurt henne om hvor bekymret hun er for sønnen sin.

– Folk er veldig spente på om jeg er veldig overnervøs, men det er jeg altså ikke. Jeg stoler på at gud og sherpaene passer på Frank, og at han er fornuftig selv også. Jeg regner med at han snur hvis det blir for ille. Det kan kanskje virke som at han ikke vil det, men han kommer til å gjøre det, forsikrer Hilde Løke.

Holder kontakten

Den tidligere håndballspilleren forteller at han nå har støtte fra alle rundt seg før han nå skal legge ut på sin hittil kanskje største utfordring.

KALDT OM NATTEN: På Mount Everest kan det bli ned i minus 45 grader under turen til Løke, så da er det viktig å ha varm sovepose. Foto: Goran Jorganovic/TV 2

Løke skal holde kontakt med familien og skal ringe jevnlig hjem til de. Mamma Løke innrømmer at sønnen ikke er som alle andre, og liker å skille seg litt ut.

– Han må få lov å leve ut drømmene sine og det er han flink til. Da kan han jo være et eksempel for andre. A 4-livet fristet ikke så mye for Frank, så han må ut og gjøre noe. Han er også en veldig omsorgsfull person og ikke bare en bajas slik mange tenker om sønnen min, sier Hilde Løke til TV 2.

– Egoistene må finnes

Frank Løke møter TV 2 hjemme i Tønsberg like før han skal legge ut på den store reisen. Der viser han frem alt utstyret han skal ha med seg og alle klærne.

EGOISTISK: Frank Løke innrømmer at Mount Everest-utfordringen er egoistisk- Foto: Goran Jorganovic/TV 2

Han er fullstendig klar over at denne turen er av det egoistiske slaget, men vektlegger at alle mennesker er forskjellige, og har ulike behov i livet.

– Jeg har ikke så mye å si til de som kritiserer meg for at jeg drar på denne turen, fordi egoistene må finnes. Jeg er ute og jeg lever hver dag som om det er den siste. Jeg ønsker å inspirere og motivere familie, venner og barna mine. Jeg har aldri latt noen fortelle meg hva jeg kan og ikke kan gjøre, det velger jeg selv. Ved å gjøre dette viser jeg at det umulige er mulig, sier Løke.

– Finalen i livet mitt

Turen Løke snart legger ut på er livsfarlig og har en høy dødsrate – over 30 prosent.

Han har snakket med alle rundt seg og gjort alt for å gjøre dem trygge og forsikret de om at han skal klare dette.

FINALEN I LIVET: Frank Løke speider stadig mot nye utfordringer, men denne ekspedisjonen er det farligste til nå. Foto: Goran Jorganovic/TV 2

– Det er det tøffeste jeg noen gang har gjort i forhold til hvor farlig det er. Jeg har lyst til å gjøre dette for min egen del og jeg vet at jeg klarer det. Jeg har den følelsen. Jeg skal stå på toppen der med hendene over hodet, og jeg skal komme ned igjen. Da gleder jeg meg til å gi døtrene mine en klem når jeg lander på Gardermoen – og det øyeblikket vil være verdt alt sammen, avslutter Løke til TV 2.