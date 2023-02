Rihanna stjal showet under Super Bowl – gravid

Omringet av et titalls dansere kledd i hvitt fra panne til tå, var det ingen tvil om at det var den rødkledde superstjernen Rihanna som ledet det store pauseshowet under årets Super Bowl.

Rihanna åpnet showet med låten «Bitch better have my money».

Til tross for låtvalget, har Super Bowl tradisjon med å ikke betale artistene som stiller til show. Likevel er det noen av de aller største stjernene i verden som er så se på scenekanten år etter år.

GRAVID: ASAP-rocky og Rihanna venter barn på nytt - bare tre måneder etter at hun fødte. Foto: Kirby Lee / USA today

Røper gladnyhet

Men det er ikke bare opptredenen Rihanna kan smile over i 2023. Under stjernens pausenummer, var det flere tilskuere som bet seg merke i en spesiell detalj ved stjernen.

Glidelåsen på drakten til sangeren var nemlig dratt ned, og gjennom plagget kunne man skimte en uskyldig liten kule på Rihannas mage.

Like etter opptredenen, bekrefter en talsperson for Rihanna at hun nå er gravid for andre gang. Det skriver The Hollywood Reporter.

Rihanna og rapperen ASAP-rocky er allerede foreldre til en liten gutt på ni måneder.

STJERNE: I år var det Rihanna som skulle lede pausenummeret til årets Super Bowl. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

I et intervju med magasinet, forteller Rihanna at hun først ikke hadde tenkt til å opptre under Super Bowl. Årsaken var at hun er tre måneder på vei.

– Jeg tenkte, er du sikker? Det er tre måneder på vei. Burde jeg ta sånne store beslutninger som dette nå? Jeg kan komme til å angre, sa hun.

Men opptreden ble det, og der sparte ingen på kruttet.

Med storlåter som «Only girl in the world», «We found love» og «Work», hang jubelen løst blant publikum langs tribunen.

Også fyrverkeriet hang løst da det hele skulle rundes av, og Rihanna avsluttet showet med låten Diamond mens hun ble heist opp i luften.

Hjemmet til de største

Det er ikke hvem som helst som får opptre på en av amerikanernes største begivenheter. Pausenummeret under Super Bowl er nemlig kjent for å plukke fra øverste hylle - det være seg Michael Jackson, Rihanna, Jennifer Lopez eller Shakira,